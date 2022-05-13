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6年抱不到孫　爸媽怒告兒「精神傷害」討天價賠償金：不生就還錢

6年抱不到孫　爸媽怒告兒「精神傷害」討天價賠償金：不生就還錢。（圖／翻攝自Twitter）

▲夫妻不甘心抱孫夢想被毀，向兒子兒媳提告。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北阿坎德邦(Uttarakhand)一對夫妻因為兒子結婚6年都不給他們抱孫，氣得把對方告上法庭，因為他們多年來為兒子支付高額教育費用，還拿出大筆錢財辦婚禮、度蜜月，如果兒子和兒媳明年還是沒生孩子，就要索討印度盧比5千萬元（約台幣1千9百多萬元）的精神賠償金。

61歲男子桑吉夫(Sajneev Prasad)表示，他和57歲妻子薩達娜(Sadhana)為了把兒子斯瑞亞(Shrey Sagar)栽培成一名的優秀男子，多年來投入高額教育費與撫養費，還送去美國接受飛行員培訓，搞到2人經濟陷入困境，蓋自己的房子還得向銀行貸款。

兒子2016年結婚時，這對夫妻又支付在五星級飯店的婚宴費、豪華禮車費、與去泰國度蜜月費用，後來又買房給媳婦，然而6年過去媳婦的肚皮卻完全沒有動靜，也沒有要生孫子的打算，讓桑吉夫傷心表示，「我們為了他扼殺自己的人生，成為祖父母是每個父母的夢想，我們已經等了好多年」。

桑吉夫表示，沉重的財務壓力讓他和妻子一直活在痛苦中，「如果我們能有孫子的陪伴，或許這些痛苦會變得比較能忍受」，以精神傷害為由，透過律師向赫爾德瓦爾市(Haridwar)法院提交請願書，正式對兒子與兒媳控告，分別求償印度盧比2500 萬元（約台幣963萬元）賠償金。

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