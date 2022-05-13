　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「確定要買再進來」！夜市見超嗆公告　他傻眼：以為來到愛馬仕

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在台中大慶夜市看到攤商公告，因為攤位內部空間很小，「裡面是留給要消費的客人空間挑選」，要求客人有要消費再進入，讓他十分驚訝，「我還以為我來到了愛馬仕。」

服飾攤公告「確定要買再進來」，他傻眼以為來到愛馬仕。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO逛夜市看到業者張貼超嗆的公告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」11日的文章中提到，逛大慶夜市時無意間看到一攤賣服飾的業者公告，上面寫著，「先看外面的商品，裡面空間位置很小，很煩，『裡面是留給確定要消費的客人空間挑選』，只是個攤子，不是大賣場UNIQLO，空間有限，忙碌的時候人手不足，接不了，所以有要消費再進來」，接著又要求客人不要當素質很差的人，又看又摸還問了一大堆問題，最後卻不買，根本是在浪費人家的時間整理，也不要玻璃心PO網討拍，這樣的行為很巨嬰，「當個好人，人品好，運氣才會好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「區區夜市攤位，我還以為我來到了愛馬仕。」原PO表示，自己只是單純分享，沒有玻璃心碎，事後想想，這名攤位老闆可能經歷過什麼不好的事情才會這樣，但看到這樣的公告還是覺得很扯，「是不是外面都擺衣服的照片給客人看就好？一來不用怕客人摸，整理也方便多了，再不然擺個跟麥當勞一樣的『自助點衣機』，肯定打開流量密碼。」

服飾攤公告「確定要買再進來」，他傻眼以為來到愛馬仕。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO臉書全文。

文章公開之後，吸引超過3700多名網友按讚並留言熱議，「愛馬仕也不會這樣」、「如果是我，我不敢進去，壓力好大，很怕東西不符合期望而沒有買，還因此被罵」、「我逛街也有看到，原本想說衣服好看，結果要進去時看到這個，第二排字沒看完就走了，這種服務態度不敢恭維，看來是不缺錢出來擺身體健康的呢」、「沒看怎麼知道自己喜不喜歡，大不了不要進去囉」、「不要說客人不會體諒，我自己之前還在服務業的時候，也會希望客人多看看，特別是衣服這種東西布料材質就差很多，能買到喜歡的最重要，到底誰才奧」。

不過，也有網友緩頰道，應該是遇到太多人習慣不好，業者才會貼出這樣的公告，「有太多都是進去就開始摸，然後就說可不可以試試，拿了又開始各種嫌貴、要求便宜一點，談不攏就說不要了，那你在那邊摸半天，這衣服下一位客人看了，原本喜歡搞不好都變不要了，尤其現在疫情又這麼嚴重，覺得還是客人自身造成的問題比較多。」

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
快訊／超跑男代操股票吸金5億落跑！　北市某飯店落網
24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！多重器官損傷進加護
快訊／王炳忠共諜案二審宣判　5人仍無罪
防疫險理賠亂象盤點！　10大QA解惑
「有這疾病」染疫死亡風險增2倍！醫點名3大危險族群
北韓爆「怪病」逾35萬人發燒！　專家估疫情釀16萬死
確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃感冒藥+救肺散」　突點名2人
連5天雨多全台紫爆！　「這2天」雨最猛
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

昨增17死！胸腔醫：死亡人數增加了　示警長輩「2症狀」小心重症

國家級討債下重手！居隔「關機」外出運動7hr　罰33萬乖乖繳

快訊／今起確診者家人可代看診、領藥　陳時中14:00說明

台鐵5／16起「停駛96班區間車」　停開、加開班次出爐

「確定要買再進來」！夜市見超嗆公告　他傻眼：以為來到愛馬仕

第10天確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　突點名2人

WHA在即　陳時中投書外媒「盼實現零防疫缺口」

連5天全台雨多「紫爆」　週末2天雨最猛！1圖秒懂雨勢分布

學雜費漲幅0.44%遭批偏低　教育部曝最新統計調漲校數

獨／教部核定大學學費漲幅5年新低僅0.44%　各校嫌少「乾脆不漲」

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

昨增17死！胸腔醫：死亡人數增加了　示警長輩「2症狀」小心重症

國家級討債下重手！居隔「關機」外出運動7hr　罰33萬乖乖繳

快訊／今起確診者家人可代看診、領藥　陳時中14:00說明

台鐵5／16起「停駛96班區間車」　停開、加開班次出爐

「確定要買再進來」！夜市見超嗆公告　他傻眼：以為來到愛馬仕

第10天確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　突點名2人

WHA在即　陳時中投書外媒「盼實現零防疫缺口」

連5天全台雨多「紫爆」　週末2天雨最猛！1圖秒懂雨勢分布

學雜費漲幅0.44%遭批偏低　教育部曝最新統計調漲校數

獨／教部核定大學學費漲幅5年新低僅0.44%　各校嫌少「乾脆不漲」

昨增17死！胸腔醫：死亡人數增加了　示警長輩「2症狀」小心重症

竹子湖繡球花開3成！農園感謝旅客「這類人免費賞」1299起有住有玩

國家級討債下重手！居隔「關機」外出運動7hr　罰33萬乖乖繳

快訊／今起確診者家人可代看診、領藥　陳時中14:00說明

台鐵5／16起「停駛96班區間車」　停開、加開班次出爐

女老師外遇！行車紀錄器現鹹濕對話「生理期內射」　夫綠炸怒告

一聲巨響！舊蘇花公路117.4k巨石崩落　一度單線雙向管制

芬蘭最快10月1日正式加入北約！　下週一提案議會投票表決

車撞分隔島男陳屍車內　方向盤不翼而飛...擋風玻璃出現疑似彈孔

慎入！摔角表演變死亡互毆　兒童進場目睹「除草機割人」爆血畫面

久違重逢怕生哥躲角落　貓妹興奮攻擊秒被壓制

生活熱門新聞

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

確診康復後「出現1後遺症」

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

一群人推爆「疫苗1組合」最強

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

「致災性梅雨」今起炸4天　一圖看降雨熱區

12產險公司全同意「數位健康證明」理賠　申請流程一次看

唾液vs鼻咽快篩怎麼選？優缺點一表看懂

確診飆升　台大醫籲設專責醫院

人妻痛訴前夫霸占共有物　網開嗆

每天都想離職！護理師含淚抱怨：犧牲前線的你我

更多熱門

相關新聞

只是關10天！隔離妹見「媽媽牌物資包」傻了

只是關10天！隔離妹見「媽媽牌物資包」傻了

「媽，我只是隔離十天而已……」一位女網友在「●【爆廢公社】●」貼出照片，說她要隔離，結果看到媽媽幫自己準備的隔離物資瞬間傻眼，不禁笑呼「有一種愛是媽媽怕你餓。」看到照片後，許多人也笑出來，「隔離十天肥十公斤」、「這是讓妳一個月別出門」、「隔離完畢後可能連媽媽都認不出來了。」

這款洗衣機太強！百褶裙洗完變「一片裙」

這款洗衣機太強！百褶裙洗完變「一片裙」

新洗衣機除皺太強　百褶裙洗成一片裙

新洗衣機除皺太強　百褶裙洗成一片裙

她做快篩整根「被吞噬」！網笑「跟吞劍一樣」

她做快篩整根「被吞噬」！網笑「跟吞劍一樣」

老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」家長秒懂

老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」家長秒懂

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

確診康復後「出現1後遺症」

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

唐治平加入《一家團圓》暴瘦粉絲認不出

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！

一群人推爆「疫苗1組合」最強

女採訪「老鼠屋」遭毆！節目組報警

具俊曄離開台灣！　暫別大S

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面