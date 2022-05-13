「確定要買再進來」！夜市見超嗆公告　他傻眼：以為來到愛馬仕

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在台中大慶夜市看到攤商公告，因為攤位內部空間很小，「裡面是留給要消費的客人空間挑選」，要求客人有要消費再進入，讓他十分驚訝，「我還以為我來到了愛馬仕。」

▲原PO逛夜市看到業者張貼超嗆的公告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」11日的文章中提到，逛大慶夜市時無意間看到一攤賣服飾的業者公告，上面寫著，「先看外面的商品，裡面空間位置很小，很煩，『裡面是留給確定要消費的客人空間挑選』，只是個攤子，不是大賣場UNIQLO，空間有限，忙碌的時候人手不足，接不了，所以有要消費再進來」，接著又要求客人不要當素質很差的人，又看又摸還問了一大堆問題，最後卻不買，根本是在浪費人家的時間整理，也不要玻璃心PO網討拍，這樣的行為很巨嬰，「當個好人，人品好，運氣才會好」。

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「區區夜市攤位，我還以為我來到了愛馬仕。」原PO表示，自己只是單純分享，沒有玻璃心碎，事後想想，這名攤位老闆可能經歷過什麼不好的事情才會這樣，但看到這樣的公告還是覺得很扯，「是不是外面都擺衣服的照片給客人看就好？一來不用怕客人摸，整理也方便多了，再不然擺個跟麥當勞一樣的『自助點衣機』，肯定打開流量密碼。」

▲原PO臉書全文。

文章公開之後，吸引超過3700多名網友按讚並留言熱議，「愛馬仕也不會這樣」、「如果是我，我不敢進去，壓力好大，很怕東西不符合期望而沒有買，還因此被罵」、「我逛街也有看到，原本想說衣服好看，結果要進去時看到這個，第二排字沒看完就走了，這種服務態度不敢恭維，看來是不缺錢出來擺身體健康的呢」、「沒看怎麼知道自己喜不喜歡，大不了不要進去囉」、「不要說客人不會體諒，我自己之前還在服務業的時候，也會希望客人多看看，特別是衣服這種東西布料材質就差很多，能買到喜歡的最重要，到底誰才奧」。

不過，也有網友緩頰道，應該是遇到太多人習慣不好，業者才會貼出這樣的公告，「有太多都是進去就開始摸，然後就說可不可以試試，拿了又開始各種嫌貴、要求便宜一點，談不攏就說不要了，那你在那邊摸半天，這衣服下一位客人看了，原本喜歡搞不好都變不要了，尤其現在疫情又這麼嚴重，覺得還是客人自身造成的問題比較多。」