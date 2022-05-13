芬蘭最快10月1日正式加入北約！　下週一提案議會投票表決

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）宣布，將支持芬蘭加入北約，政府預計15日發佈第二份白皮書，並於16日提案國會進行表決。北約秘書長樂觀表示，芬蘭將「順利且迅速」地加入北約；芬蘭外交部長則說，審核過程預計耗費4至12個月，芬蘭最快可能在10月1日就能成為北約會員國。

根據CNN報導，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）在記者會中表示，芬蘭總統和外交與安全政策部長委員會將於15日舉行會議，正式決定是否提交加入申請，並於同日發表第二份白皮書提議加入北約（NATO），而該提案將於16日上午提交議會進行表決。

▲芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）。（圖／達志影像／美聯社）



北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）12日表示，芬蘭將「順利且迅速」地加入北約，在芬蘭遞交申請後就會正式進行辯論，北約30個成員國都必須同意，而這個過程可能需要花費數個月的時間。

哈維斯托說，芬蘭最快可能在今年10月1日就能成為北約成員國，「北約秘書長表示，（加入）過程需要4到12個月的時間，而這時間點可能更接近4個月而不是12個月。」

哈維斯托指出，俄羅斯入侵烏克蘭大幅改變了歐洲的安全格局，就連瑞典都有意加入北約，「大多數芬蘭人是有史以來第一次支持加入北約。」不過，申請國不會受到北約第五條共同防禦協定的保護，因此芬蘭和瑞典正在和北約進行談判，希望在等待成為正式成員時，也能受到北約的保護。