北韓4月底就爆「怪病」逾35萬人發燒！　專家估本波疫情釀16萬死

▲金正恩也戴起口罩。（圖／朝鮮中央TV）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官方本周因「國家級事件」宣布封鎖後，12日證實境內出現疫情，今（13日）更宣布昨單日1.8萬例確診，至少6人死亡。事實上，北韓官方報告指出，境內從4月底就開始出現「不明發燒症狀」的怪病，全國超過35萬人出現發燒症狀，外界估計醫療和疫苗資源普遍不足的北韓，本波疫情遭受重創之深，恐怕會有高達16萬人因染疫死亡。

《韓聯社》報導，金正恩12日坦承境內出現確診，官媒《朝中社》指金正恩今天到北韓防疫司令部聽取報告，內容顯示北韓從4月底就出現大量不明發燒個案，超過35萬人發燒，其中18.78萬人更受到隔離治療，另外16.22萬人已痊癒。

報告指出，北韓光是12日單日確診COVID-19的病例，就超過1.8萬例，至少6人死亡，基因定序後死者中至少1人是Omicron確診。

外界認為醫療物資本就不足的北韓，如今全國疫苗施打普及率也過低，在鎖國2年3個月後面臨國內第一波疫情，恐怕最終會導致16萬人死亡。美國國家安全委員會（NSC）接受日本「NHK」採訪時表示，北韓過去一再拒絕透過COVAX公平分配國際疫苗的計畫取得疫苗，如今國內出現確診，美國也沒有計畫要向北韓提供疫苗，不過基於人道主義援助的立場，仍會和國際社會給予北韓需要的援助。