僅10%「天選之人」不會確診！　專家分析3關鍵

▲英國截至4月底只有10％人口沒染疫過。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國為疫情爆發以來歐洲COVID-19確診者最多的國家之一，國家統計局（ONS）一份截至4月中的報告顯示，英國每10人中就有9人至少感染過一次，全國只有約10%人口從未確診過，代表這些人可能存在罕見的基因變異，能夠免於感染COVID-19。專家認為，造成免疫的結果可能只要來自於3種原因，包括遺傳基因等。

疫情全球大流行至今2年多，許多國家已進入完全解封狀態，與病毒共存，但不防疫以期達到群體免疫的目標，代表每個人每天都暴露在感染源中，卻仍有人始終沒有確診過。

《金融時報》根據ONS數據分析，2020年4月至2022年4月為止，全英國至少確診過一次COVID-19的人超過8成，計算誤差約在接近9成與9成5之間，從未確診的人已經是少數。

紐約洛克斐勒大學臨床為生物學家史潘（András Spaan），正在率領一項跨國研究，尋找讓人能對COVID-19免疫的原因，特別是在基因方面。他告訴《華盛頓郵報》，「我們在尋找的，是對個體產生非常大影響的極度罕見的基因變異。」

史潘領導的研究已有700多名受試對象，科學家也正對另外超過5000個認為自己可能對病毒免疫的對象，進行追蹤監測。

專家推測3種可能讓某些人對COVID-19免疫，一、部分人的鼻腔、喉嚨和肺部本身受體就較少，病毒難以落腳侵入免疫系統；二、這些人可能此前在類似的病毒環境中暴露，以至於產生抗體；遺傳基因讓他們天生擁有特殊免疫系統，能夠抵抗COVID-19病毒的入侵。

若科學家最終能破解原因，對於公眾防疫指引以及研發治療藥物將會是一大斬獲，甚至能為大眾預防未來的疫情大流行。

不過防疫期間個別對象透過戴口罩、接種疫苗和遵循社交距離防疫指引，都可能對研究結果造成偏差。加州大學醫藥系教授瓦切爾（Bob Wachter）則認為，這些人至今能免於感染病毒最重要的原因，「一定是結合了謹慎、環境和運氣的結果。」



