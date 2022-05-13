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BBQ了！黃珊珊看到「黃篩篩」還轉發　電視台補救道歉

三立新聞將黃珊珊誤植成「黃篩篩」，本人轉發表示「笑了出來」。（本刊資料照）

▲三立新聞將黃珊珊誤植成「黃篩篩」，本人轉發表示「笑了出來」。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國內新冠肺炎疫情持續升溫，台北市副市長黃珊珊11日宣布快篩陽性，並於昨（12日）正式收到醫院PCR檢測「陽性」的通知。沒想到，三立新聞在昨天正午新聞中的跑馬燈，將「黃珊珊」誤植成「黃篩篩」，讓隔離在家的黃珊珊轉發直呼「今天朋友傳這張圖給我看，讓篩篩我笑了出來」。

黃珊珊11日在臉書PO出快篩試劑的照片表示「我也快篩陽、別慌！」，除了分享症狀外，也坦言自己早有心理準備，因近2週自己都在各大採檢站工作，2條線是預料中的事。

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▲▼黃姍姍。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊轉發電視台出包畫面。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

沒想到，三立新聞昨天的正午12時新聞中，跑馬燈一度將「黃珊珊」誤植成「黃篩篩」，讓在家居隔的黃珊珊哭笑不得「今天朋友傳這張圖給我看，讓篩篩我笑了出來」。

三立新聞也立即發出道歉公告「新聞部今日1200正午新聞發生編輯台打字錯誤，把黃珊珊副市長名字誤植為黃篩篩，三立新聞台立刻發現錯誤下架該不當字眼」；同時列出5點調查、補救措施，包括快訊跑馬更正訊息、於1300整點新聞的黃倩萍主播口播更正啟示、懲處操作不當之編輯人員、強化內部教育訓練、向黃珊珊道歉等。

繼華視新聞日前的「跑馬燈」出包、民視政論節目本月4日誤植確診死亡人數，三立新聞成為近期第三個在跑馬燈上出包的新聞台。



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