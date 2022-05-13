火星人基地入口？　NASA「好奇號」探測照曝網瘋傳

▲火星出現狀似入口大門的地形 。（圖／翻攝NASA）

記者張靖榕／綜合外電報導

NASA日前釋出由「好奇號」（Curiosity）拍攝最新的火星照片，畫面中出現類似「洞窟入口」的畫面瞬間引爆熱議。由於畫面右側有一道非常像人工開鑿的平直切面的入口，讓推特網友好奇心噴發，紛紛懷疑「會不會是火星人通往某個地方的入口」。

該張照片是由「好奇號」在地球標準時間7日上午7點58分拍攝。由於自然景觀絕大多數都是有機線條，判斷是否有人跡的重點之一，就是觀察當地有無直線切割或平直構造的建築和物體，因此這次釋出的火星畫面中，竟然出現一道疑似長方形切割出的入口，引起了廣大熱議。

推特更出現「Sol 3466」的相關數字，只要輸入該串數字後搜尋，就會出現滿滿的相關討論。事實上Sol源於拉丁語中的太陽（Sun），這裡一個Sol指在火星上的一個太陽日，是美國字1970年代以來使用的火星日單位計算，將個別火星計劃的火星探測車著陸當天的太陽日定為Sol 0，而這裡的Sol 3466則是好奇號在火星登陸後進行任務的第3466天，發現該處狀似入口的地形。

《科學警報》（Science Alert）則表示該處地形像極了某種火星人的躲藏處入口，這個畫面至少也能啟發1到2部科幻電影，不過相較於推特的想像力奔馳，美國知名論壇Reddit的網友有更合科學邏輯的解釋，認為這應該是某種岩石因受力斷裂後出現的「切應裂面」（shear fracture）結果，可能是幾次地震後所導致。

報導指出本月4日才偵測出火星上今年最大的地震，科學家仍在致力於尋找震央位置，以及造成地震的原因，而火星地震原因很可能和地球不同。「神秘門」最終會有一個合理且更為普通的解釋，在那之前，一直以來對外星人相當感興趣的人類，則會迸出許多富有想像力的猜測。