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牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級　重點在最後一句

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

記者葉國吏／綜合報導　

愛台形象鮮明的牙醫史書華，近期因團購消毒噴霧槍是中國產地被質疑，他12日在臉書寫下1144字文章，列出10點說明團購風波，強調這件事情初心是作公益，回嗆攻擊他的網友「先搞清楚我是什麼等級的牙醫。」並在最後補上整篇文章的關鍵字。

史書華表示，自己團購初心是為了公益，幫助廠商跟消費者，合作廠商是以台灣廠商優先，本來就不會在意產地是不是中國，從來沒有刻意隱瞞。

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另外對於外界質疑謀利，史書華直接回嗆「先搞清楚他是什麼等級的牙醫」，透露台灣醫界能夠完全自費的醫師比日本壓縮機還要稀少。不過他也坦言醫師賺的是辛苦錢，所以團購分潤就是為了讓自己捐錢不會手軟。史書華寫下千字文回應團購風波，最後寫道「門診夠累了還要回一堆狗屁倒灶的質疑，最後補個幹。」

▲▼史書華說明團購風波。（圖／翻攝史書華臉書）

▲史書華截圖，指出有候選人買廣告攻擊。（圖／翻攝史書華臉書）

以下史書華全文：
1、本人做團購初心就是做公益，幫助廠商也幫助消費者，每一筆團購也都做為公益慈善醫療防疫之用 本人也說過我的合作廠商都以幫助台灣本土廠商優先，再來日本歐美大廠，只要不是中國品牌，我本來就不介意製造地是中國，每一個團的內容也都解釋清楚從來沒有刻意隱瞞。

2、要攻擊我靠團購撈錢的，先搞清楚我是什麼等級的牙醫，在台灣醫界能夠完全自費的醫師比日本壓縮機還要稀少，不過醫生賺的是辛苦錢，做慈善還是要秤一下自己斤兩，團購我一向讓利廠商跟消費者，分潤就是讓我捐錢不會手軟而已，而且我也不推銷的，今天才有病人治療一年多了才知道我有在開團購。

3、我堅持最低價或是等同當下最低價格要求廠商讓利，作為幫助消費者買到物美價廉的商品 附上momo yahoo 蝦皮 pchome等大電商的售價 如果是貼牌是不是表示這些大電商都是貼牌？拿阿里巴巴三百塊錢來質疑你們就去買，小心這些公司的法務喔。

4、我開了團購之後讓某些只能做團購沒有專業的網紅少了很多業配 所以抓到機會狂抹大便 不過我沒有想要理會讓這種人賺流量。因為他這種人除了用仇恨值蹭流量開業配賺錢之外對社會毫無貢獻一無是處 基本上跟大便打架就算打贏了也只是髒手 回應了讓他增加流量會跟這種人團的還是會跟 我就笑笑 本來實在很忍耐一篇都不想回 不過既然新聞要報導我就一次講清楚。

5、我不會上 掏寶 阿里巴巴 等中資購物網批貨，我連帳號都沒有，所以有心人士影射我進便宜的中國贗品開團賺取暴利都是不實指控，說實在的夠忙了拎北也懶得理你們，另外對於米沃科技這邊的指控他們的法務會處理。

▲▼史書華說明團購風波。（圖／翻攝史書華臉書）

▲史書華強調米沃科技是台灣廠商。（圖／翻攝史書華臉書）

6、米沃科技為100％台灣本土廠商，有心人士攻擊我在阿里巴巴上可以買到的三百元商品，跟我的廠商購買來源不一樣，我只會跟台灣這邊的廠商比價，米沃科技的法務部門也會後續處理，看看無印良品在中國都可以敗訴了，講說可以提告的單純睜眼說瞎話。

7、只是想攻擊我雙標的 …對！ 之前也有中國製造的吸塵器產品很好價格漂亮但是電器APP用中國的產品裡面寫“中國台灣”東西再好我就不開，沒有個資外洩問題我才會開，當然如果你擔心你的消毒噴霧器會盜取你的個資的話就更不應該註冊掏寶。

8、賣中國商品質疑中國疫苗跟快篩請？問你會把吸塵器塞在你鼻孔裡嗎？用腦想想這個不叫做雙標，叫做常識，人不雙標天誅地滅 這些來質疑我貼牌的哪個不是雙標 你們敢去這樣攻擊MOMO PCHOME YAHOO嗎? 笑你們不敢。

9、整個民眾黨的側翼粉專們一起發動攻擊一個平民很嗨誒 找貓貓 劉宇 好嗎 他比較有空.... 整天只會雙標一四五零側翼塔綠班用點腦換個新詞不然很無聊啊你們 民眾黨參選人花錢買廣告來攻擊我配合一堆民眾黨側翼粉專甚至公職民意代表立委蔡壁如這個才叫作網軍吧 現在一堆網路八卦版不就是蔡壁如底下的網軍操作嗎？如果意見領袖講話都不是事實，為什麼你要找我去台北市政府開選舉對策會議？ 確診就在家好好休息不要招集網軍攻擊 還是你很想念石頭？

10、門診夠累了還要回一堆狗屁倒灶的質疑 最後補個幹。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

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