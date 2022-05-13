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25歲男中3000萬突失蹤！8天後「全身彈孔」慘死路邊　小孩目睹嚇壞

▲美國一名25歲男子剛中3000萬大獎就遭人殺害。（圖／翻攝自IG／費城警察局）

▲美國一名25歲男子剛中3000萬大獎就遭人殺害。（圖／翻攝自IG／費城警察局）

記者閔文昱／綜合報導

美國費城近日發生一起兇殺命案，一名25歲男子日前才剛中了100萬美元（近3000萬新台幣）大獎，不料卻突然失蹤，直到幾天後才有民眾在一處灌木叢中發現遺體。警方調查發現，男子身上有多處彈孔，且有燒傷和毒打的痕跡，目前還不確定死因是否與獎金有關。對此，男子父親也悲憤表示，一定會把兇手揪出。

根據《FOX 29》報導，居住在美國費城的25歲男子德塞羅（francis decero），4月26日時突然失蹤，直到本月4日，一群小孩在一處街道旁的灌木叢意外發現一具遺體，嚇壞報警。經警方調查，該遺體就是失蹤多日的德塞羅，警方表示，德塞羅是遭人殺害，目前案件還在調查中，還未有人因此遭到逮捕。

▲美國一名25歲男子剛中3000萬大獎就遭人殺害。（圖／翻攝自IG／費城警察局）

▲25歲男子德塞羅（francis decero）。（圖／翻攝自推特／@hobodreamer）

賓州彩券中心指出，德塞羅前陣子在距離1.6公里以外的一間彩券行買了一張彩券，並幸運中了100萬美元大獎，不確定死因是否與獎金有關。警方透露，德塞羅的遺體有被人多次槍擊的痕跡，且生前疑似遭人刺傷和毒打，他最後一次被人看見的時間點是在4月26日的下午6點左右，當時他在一處路口停好車後，就進入另一部車輛離開現場。

德塞羅的父親向媒體透露，他想弄清楚為何這樣的兇殺案會發生在兒子身上，並希望警方能找出作案的兇手，「我只是希望他們能找到是誰幹的，這就是我想知道的。每個人都喜歡那個孩子，你找不到比他更好的兒子了，我必須知道是誰幹的。」

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