徵才平台驚見「外送員職缺」月薪8萬　12項條件曝光…網揭真相

▲求職網有一項「工程師兼送貨司機」職缺。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人會身兼多份工作，主要目的不外乎是想擁有更多的收入。一名網友在逛求職網時，看到一份「工程師兼送貨司機」的職缺，月薪最高可以到8萬，讓他有點猶豫，引發討論話題。

原PO在PTT《Tech_Job》板透露，最近在網路看到「IT工程師兼送貨司機」職缺，工作內容要求一半時間處理公司MIS工作、一半時間開公司貨車送貨，並要有上進心、想努力打拚、想多賺錢，對職涯與人生有目標及想法的人。

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工作項目包括：

1.解決公司內部電腦及週邊系統設備安裝、設定及問題排除。

2.基本Linux CentOS,Windows 10等操作能力。

3.伺服器、交換機、儲存設備網絡設備日常運行及維護

4.公司內部系統維護。

5.各項資訊系統整合與維護及測試工作

6.會鼎新ERP尤佳

7.駕駛小貨車，進行商品收／送貨作業，並確保運送過程安全

8.負責所屬車輛之安全保管，定期檢修車輛及維護車內外整潔

9.善於溝通

10.有職業小客車駕照尤佳

11.可配合加班

12.其他主管交辦事項

工作待遇月薪6～8萬元，原PO看了相當心動，於是發文詢問其他人意見，「IT工程師兼送貨司機這個缺好嗎？」

貼文曝光後，掀起熱議，網友紛紛感到驚訝，「台灣雇主沒有下限」、「我比較好奇這職位的主管做什麼？」、「這性質也太混亂了吧」、「真的很有想法」、「一個職位學習2個技能，真的很有想法跟上進」。

不過，也有許多人認為，「這種待遇，好不好要看工時多長」、「這缺主要是司機吧，另一個是兼職維修電腦」、「感覺就太閒才叫你去送貨」、「主要是送貨吧，沒事時叫你修電腦」。

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