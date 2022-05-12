「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了　阿兵哥合照「台灣同在」

記者林彥臣、張寧倢／綜合報導

高雄鹽埕國小家長會、志工團3月起募集近4噸的愛心物資，並歷經1個多月「空陸接力」後，於5月11日運抵烏克蘭發放給受災的難民，12日部分物資也送到了前線，一位烏軍的阿兵哥，就站在物資前面，上面還放著兩國國旗的插圖，以及與烏克蘭同在（Stand With Ukraine）的標語。

臉書粉絲專頁 「Ukraine+Taiwan Forum」（烏克蘭+台灣論壇）分享了這張照片，並且用烏克蘭文表示，烏克蘭前線接收到台灣的人道援助。

另外「我與我的烏克蘭老婆Tanya」也在粉絲專頁上分享這則消息，並且補充說明，前陣子上新聞的高雄鹽埕國小募集的人道救援物資（睡袋、麥片、罐頭）已經送到烏克蘭白教堂市，部分也已經送抵需要的軍隊

烏克蘭埃斯披索電視台報導，這批近4噸的人道救援物資耗時1個月送達烏克蘭中部白教堂市，是台灣第一批抵達烏克蘭的捐贈物資，報導也秀出世界地圖稱，台灣雖然是遠在8000公里外的亞洲小國家，但卻沒有忽略烏克蘭發生的事。

▲烏克蘭當地志工拍下許多照片與影片，透過鏡頭傳達烏克蘭現況。（圖／林岳提供）



報導也訪問了發起計畫的在台烏克蘭人林歐莉亞女士，她是高雄市鹽埕國小家長會長林岳的妻子，過去曾在白教堂農業大學教中文的她，嫁來台灣後並沒有把家鄉戰事置身事外，哥哥也已上戰場，於是發起募集活動，只花了幾天就收到了大量物資。

烏克蘭志工受訪表示，「他們（台灣）對我們國家的戰爭感同身受，他們了解自己可能會是下一個被侵略的國家，因為如果不能阻止俄羅斯，那中國也會認為入侵台灣很簡單容易。台灣人從戰爭開打的幾天內就開始幫忙，無論是傳達正確資訊，或是金援、募集物資與志工方面。」

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