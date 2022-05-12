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百萬美國人染疫死亡　超過舊金山或西雅圖人口

▲▼ 美國疫情／紐約曼哈頓，民眾排隊等待篩檢。（圖／路透）

▲美國已有百萬人染疫死亡。（圖／路透） 

文／中央社

白宮今天說，美國已有100多萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），跨過一個嚴峻的疫情里程碑。

美國總統拜登在聲明中說：「我們必須對疫情保持警戒，並盡一切所能挽救最多生命，因為我們比以往任何時候有更多的病毒檢測、疫苗和治療。」

根據路透社統計，美國現在已記錄到100多萬起染疫死亡病例，在第一起病例顛覆日常生活並迅速改變日常約兩年後，美國已經跨過一個曾經是無法想像的里程碑。

跨過百萬人死亡大關清楚提醒著，儘管疫情所造成的威脅已在許多人的腦海中消退，但這場疫情卻造成驚人悲痛和損失。百萬人死亡代表每327名美國人就有1人死亡，比舊金山或西雅圖的全部人口還要多。

世界衛生組織（WHO）在2020年3月11日宣布COVID-19全球大流行時，疫情已在美國奪走36條人命。在接下來的幾個月，這種致命病毒如野火般蔓延，在紐約市等人口稠密都會地區找到沃土，然後擴散至美國的每一個角落。

美國染疫死亡人數已超過了一次世界大戰中美國戰死人數，病故人數在2021年1月就超過美國在二次世界大戰中戰死人數，當時記錄的染疫不治人數超過40萬5000人。

地球上幾乎沒有什麼地方未受到疫情影響，全球已確認670萬人染疫死亡。世衛說，真正的死亡人數，包括染疫死亡及因疫情而間接死亡的人可能接近1500萬。

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