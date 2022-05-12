　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁「深陷兩難」被逼入更危險境地！　這領袖60年前就警告過

▲▼ 俄羅斯9日勝利日，普丁出席莫斯科紅場閱兵。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁出席莫斯科紅場閱兵典禮。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN政治記者科林森（Stephen Collinson）撰文指出，俄羅斯總統普丁目前面臨的兩難困境，正是美國前總統甘迺迪當年最擔心的事情。西方咄咄逼人的作法及數十億美元軍援，俄軍戰略災難及進度緩慢的消耗戰，加上各方未能透過外交手段結束戰爭，幾乎可以肯定地說，都正把普丁進一步逼到危險角落。

1963年6月，甘迺迪在美利堅大學（American University）致詞時警告，核武大國捍衛切身利益的同時，也必須避免迫使敵人「在恥辱撤退或發動核戰之間二選一」，以免導致華府政策破產，或者世界毀滅。

▲▼俄羅斯總統普丁今天在莫斯科紅場發表勝利日閱兵演說。（圖／路透）

▲普丁被認為陷入兩難困境。（圖／路透）

科林森認為，美國總統拜登一直表示，他的2大目標是協助烏克蘭自我防衛，同時避免與普丁直接衝突升級、引發核戰，正是因為持續思忖著甘迺迪當年的警告。

拜登9日表示，普丁是一個工於心計的人，但如今恐怕無法擺脫烏克蘭戰爭。與此同時，國安官員也坦承，他們還不知道，俄軍在烏克蘭南部及東部取得哪些進展，普丁才會宣布取得某種形式的勝利，進而緩和戰爭局勢。

科林森指出，普丁目前唯一選項似乎只剩下投降，但默認西方及烏克蘭人民的勇氣戰勝自己，在政治上卻又是不可能採取的立場。這一切都令人擔憂，也與美國政策不符，畢竟華府明確表示，支持烏克蘭就是為了讓莫斯科輸掉戰爭。

拜登擔心「普丁無法擺脫烏克蘭戰爭」　工於心計卻失算這1步

CNN：西方懲罰普丁「快要沒招了」　狂祭制裁救不了死去平民

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
快訊／吸金30億！　董座豪車炫富遭3路搜索
梅雨鋒面已到家門口！1圖看雨勢變化　明暴跌10°C
用餐人數下滑！「2家Buffet」5／31前暫停營業
北市這地方「免費發快篩」！　時段、規則曝光
「洪瑞珍」家族內鬨！　洪家二代告堂妹夫婦結果出爐
焦糖哥哥認同「早確診早享受」！　陳時中1句話他傻了
快訊／女兒幫媽翻身驚見已死亡　2人均快篩陽
台中公布酒駕犯「全名+無碼照」　長髮女被抓2次
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁「深陷兩難」被逼入更危險境地！　這領袖60年前就警告過

快訊／北韓朝日本海發射彈道飛彈！　南韓尹錫悅上任後首次

ISIS再爆殘忍處決！為替領袖報仇1天狂殺20基督徒　恐怖行刑畫面曝

歷史性決定！芬蘭政府確定要加入北約　聯合聲明背後考量曝光

金正恩也怕了！戴口罩畫面首度曝光　「緋聞女友」這動作超貼心

加班到3am感動馬斯克！狂讚中國人好敬業　飆罵美國：根本不想工作

3歲娃「卡8樓窗外」快撐不住　哈薩克4寶爸超神救援畫面曝光

又斷電了！鄉民崩潰追真兇　竟是水電工幹的「只為摸黑壞壞」

日本口罩解禁　前提是戶外保持2公尺以上社交距離

僅10%的天選之人！疫情爆發2年從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

普丁「深陷兩難」被逼入更危險境地！　這領袖60年前就警告過

快訊／北韓朝日本海發射彈道飛彈！　南韓尹錫悅上任後首次

ISIS再爆殘忍處決！為替領袖報仇1天狂殺20基督徒　恐怖行刑畫面曝

歷史性決定！芬蘭政府確定要加入北約　聯合聲明背後考量曝光

金正恩也怕了！戴口罩畫面首度曝光　「緋聞女友」這動作超貼心

加班到3am感動馬斯克！狂讚中國人好敬業　飆罵美國：根本不想工作

3歲娃「卡8樓窗外」快撐不住　哈薩克4寶爸超神救援畫面曝光

又斷電了！鄉民崩潰追真兇　竟是水電工幹的「只為摸黑壞壞」

日本口罩解禁　前提是戶外保持2公尺以上社交距離

僅10%的天選之人！疫情爆發2年從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

視訊問診3管道預約　指揮中心籲勿集中健康益友APP

領關懷包要拿幾支快篩？　陳其邁開數學課：謊報人數絕對找到你　

快訊／非法銷售境外基金吸30億　百富董座豪車炫富遭3路搜索

借場地讓好友床戰13歲女伴　他全程偷拍+分享死黨遭判3年10月

12星座最新「一週運勢」曝光！雙魚危機中發現轉機、天蠍有虧錢隱憂

CITIZEN缺貨頂級錶趁勝追擊　武士甲冑上身好威

至少要賣2千包肉乾！　板橋新東陽租金曝光「2年前悄換新房東」

葉總讚賞努力看得見　曾傳昇：興奮大於緊張

莓果類好處多！營養師傳授「抗過敏飲食」，照著吃不出錯

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」！從嘴裡拉出黑Q毛　她嘔：不只1根

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

6-11歲童打莫德納　免疫反應顯著

機師出事了　乘客接手開飛機成功降落

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

新郎從婚禮落跑　新娘遭爆愛偷吃「沒人接受」

北韓「全國緊急封鎖」原因曝光　不明國家級事件！人民禁外出

俄軍1.5億「最強坦克」T-90M被轟爛

他路上遭隨機痛毆爆血亡　54人路過不救

變態男性侵23歲人妻 把臉打爛再姦屍

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

通膨陰影難散　美股跌326點

喪禮上突然復活　女送醫12分鐘又被嚇死

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

更多熱門

相關新聞

30HH尺寸太驚人 辣模煩惱：活在危險中

30HH尺寸太驚人 辣模煩惱：活在危險中

烏克蘭28歲女模路易莎(Louisa Khovanski)擁有30HH傲人身材，然而比平均尺寸還要高出許多的大胸卻為她帶來許多困擾，坦言自9歲開始有胸部的煩惱，平時為了保護自身安全都穿著寬鬆衣服，感覺時時活在危險中。

中國愛加班感動馬斯克　飆罵美國：不想工作

中國愛加班感動馬斯克　飆罵美國：不想工作

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

要「午睡」就害怕　10歲童被媽亂倫性侵

要「午睡」就害怕　10歲童被媽亂倫性侵

歐盟主席：俄羅斯是國際秩序「最直接威脅」

歐盟主席：俄羅斯是國際秩序「最直接威脅」

關鍵字：

北美要聞甘迺迪普丁拜登烏克蘭烏俄俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面