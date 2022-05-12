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金正恩也怕了！戴口罩畫面首度曝光　「緋聞女友」這動作超貼心

▲ 金正恩首度戴口罩現身，玄松月為他開門。

記者陳宛貞／編譯

北韓維持2年3個月的零確診紀錄破功，Omicron亞型變異株BA.2入侵平壤，過去堅持「無罩」的領導人金正恩如今也不敵疫情威脅，首度戴口罩公開露面，緋聞前女友也戴上口罩。事實上，北韓近期舉辦一連串大型閱兵等儀式，典禮上皆無任何人戴口罩，一旦其中有人染疫，恐怕爆發大量確診。

為因應平壤出現BA.2確診病例，勞動黨12日召開第8屆中央委員會第8次政治局會議，金正恩親自出席並號召建立最大緊急防疫體系。官媒《朝鮮中央TV》稍早公開會議畫面，可見金正恩戴著應為外科口罩的藍綠色口罩，拿著文件走進會議室，已在會議室內的官員也都戴著口罩，為金正恩開門的緋聞前女友玄松月也不例外。

▲▼ 金正恩戴口罩畫面首度曝光。（圖／朝鮮中央TV）

▲▼ 金正恩發言前脫下口罩，放在會議桌上。（圖／朝鮮中央TV）

▲▼ 金正恩戴口罩畫面首度曝光。（圖／朝鮮中央TV）

這是金正恩戴口罩的模樣首度透過官媒曝光，可見他對此次疫情的重視，且會議室內的時鐘當時指向凌晨2時，推測這場會議應是在半夜臨時召開。不過他在發言前就脫下口罩，放在桌子上，會議將近尾聲時才重新戴上，兩旁的官員則是全程佩戴。

《韓聯社》指出，金正恩在4月15日金日成110歲冥誕、4月25日建軍節等各種活動上拍大合照時都堅持無罩，官媒釋出的照片可見眾多民眾不僅沒有戴口罩，且人與人之間幾乎沒有距離，金正恩1日還在平壤和數萬名青少年輪流拍照。雖然北韓並未公布確診數字，但平壤已經出現成群的發燒患者，一旦參加這些活動的民眾中有人染疫，恐怕出現大量病例。

▼ 金正恩過去出席活動皆未戴口罩。（圖／路透）

▲▼北韓國家領導人金正恩。（圖／路透）

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