加班到3am感動馬斯克！狂讚中國人好敬業　飆罵美國：根本不想工作

▲馬斯克稱讚中國的勞工任勞任怨、願意加班到深夜，同時抨擊美國的員工「一點也不想工作」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）最近對中國勞工讚譽有加，除了稱讚他們是任勞任怨、總是加班到深夜的敬業員工外，還將中美兩國的情況進行對比，抨擊美國有部分勞工「完全不想工作，能閃則閃」。

綜合外媒報導，馬斯克在最近的採訪中提到，由於中國擁有全球最大的汽車市場，因此特斯拉近年開始將重心轉向中國，除了在上海成立一家大型製造廠外，也計劃在當地建設第二家工廠，以期將上海的生產力拉高至1年200萬輛。

▲特斯拉預計將在上海建設第二家工廠。（圖／路透）

馬斯克不諱言，他預計中國在未來幾年將出現一些「非常強大的公司」，並帶來更多競爭，「中國有許多才華橫溢、勤奮工作的人，他們對製造業很有熱忱，無論是加班到午夜12點、凌晨3點，甚至要他們不離開工廠都可以；不像美國員工完全不想工作，對工作總是能閃則閃」。

事實上，馬斯克對特斯拉的敬業與熱愛早已不是件新鮮事。特斯拉在2018年努力提高Model 3的產量時，馬斯克曾告訴CBS，他已開始「在工廠地板打地鋪」，因為他完全沒有時間回家睡覺。

馬斯克過去也曾多次與美國勞工產生衝突，加州廠的工人早前對特斯拉提出告訴，聲稱他們在當地受到了種族歧視，不過馬斯克3月聲稱，當地員工已得到良好的待遇和補償，而他也歡迎全美汽車工人聯合會（United Auto Workers）到特斯拉的加州工廠舉行工會投票，順便檢視他們的情況。