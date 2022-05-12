快訊／國民黨團控大賺快篩「無本生意」　曜群董事長李冠緯喊告

▲國民黨團舉行記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈、陳煥丞／台北報導

快篩試劑採購爭議延燒，國民黨立法院黨團12日上午舉行記者會，指控取得快篩試劑EUA的弘朗生技公司疑似透過「曜群生醫」做團購兜售，手法載明透過「期貨接單」做無本生意，引發熱議；對此，曜群生醫董事長李冠緯下午發布聲明，直指國民黨團沒有查證就大肆爆料，將採取法律途徑，因為其公司只是弘朗生技其中一個代理商，不是獨家經銷權，也根本沒有透過團購公開兜售。

國民黨團今天舉行「快篩EUA發大財？手法大公開！有錢只能自己人賺？」記者會。黨團書記長萬美玲會中點名，取得快篩試劑EUA的弘朗生技公司完全沒有在販售，反而是一家「曜群生醫」透過Line群組做團購兜售，價格依購買數量不同，甚至載明「期貨接單」，每週五先收現金，下週再出貨。她表示，曜群生醫在這過程中完全在做無本生意，且弘朗生技公司恐怕也只是一個人頭而已。

對此，曜群生醫董事長李冠緯下午發布聲明指出，公司為合法醫療器材許可進口商，長期以來都為台灣防疫貢獻心力，且公司是弘朗其中一個經銷商，並非獨家經銷權，銷售的韓國快篩劑也都先付款到國外及台灣代理商，才一直以來都有現貨供應，為防止企業大量訂單棄單，當然會收預收款，至今為止也都完整交貨。

此外，對於國民黨團指控曜群生醫以團購模式賣快篩試劑，李冠緯指出，曜群從沒有團購行為，國民黨團出示的對話內容是與經銷、業務與客戶端訂購事宜洽談，並無公開兜售，此外，國民黨團會中出示「一箱箱快篩試劑擺在走廊」的快篩產品，並非該公司引進商品，也非曜群公司樓下，根本指鹿為馬。

李冠緯表示，他透過個人臉書發文徵求業務人員，乃是因為快篩需求量大增，公司人力不足，才需要徵人。他批評，關於國民黨團未經與我司查證，就大肆爆料，已經嚴重影響到曜群的企業形象，將採取相關法律途徑，讓事實證明合法性。

▼國民黨團今天出示「團購」簡訊內容，但曜群生醫澄清是與客戶洽談，並非公開兜售。（圖／國民黨立法院黨團提供）