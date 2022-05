快訊／芬蘭總統與總理宣布　「必須立即申請加入北約」

▲芬蘭總理馬琳(Sanna Marin)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

芬蘭總理馬琳(Sanna Marin)與總統尼尼斯托(Sauli Niinistö)12日發表聯合聲明,宣布支持芬蘭加入北大西洋公約組織(NATO)。

聲明指出,加入北約將會加強芬蘭安全,作為北約成員國,芬蘭也將強化整個防務聯盟,「芬蘭必須立即申請加入北約」,並期盼能在今後這幾日迅速採取做出此決定所需的國家程序。

這是俄羅斯入侵烏克蘭所引發的重大政策轉變。芬蘭與俄羅斯擁有長達1300公里的邊界,過去出於對俄關係的考量,始終沒有加入北約。

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw