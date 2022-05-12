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聽到「要去午睡」就害怕　10歲童被媽亂倫性侵：長大才發現是錯的

聽到「要去午睡」就害怕　10歲童被變態媽亂倫性侵弟也差點受害。（圖／翻攝自Twitter）

▲受害者對外公開母親姓名與照片，希望她的惡行能夠為人所知。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

加拿大女司機梅納德(Julie Menard)因亂倫性侵兒子勒佩吉(Jonathan Lepage)，上周被判處10年刑期。由於案件發生時勒佩吉年僅10歲，當局為了保護未成年者一直未公開梅納德名字，如今受害者長大成人，6日讓法院取消了這項保護令，因為他們希望母親的惡行能夠公諸於世，以免再有其他兒童受害。

來自渥太華市的勒佩吉如今已經35歲，指控母親梅納德從他10歲開始長期進行性侵，對方以「午睡時間」作為暗號，一直灌輸他「和媽媽發生關係是正常的」觀念，直到他15歲時開始懂得反抗，虐待才終於停止。

34歲弟弟尚恩(Shawn Lepage)同樣也支持取消匿名保護令，雖然他沒有被母親性侵，但也從3歲開始長期被施暴。勒佩吉表示，他記得年幼時發現媽媽試圖想對弟弟下手，便立即挺身而出，「當時我只想著，不行，不能讓弟弟也遇到一樣的事」。

勒佩吉表示，他之所以希望法律能夠公開母親的名字，是因為母親在學校擔任校車司機，這樣的人不應該再被允許待在孩童身邊，「讓社區所有人都知道她的名字是非常重要的事，這是正義的一環，以後她再也躲不掉了。

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