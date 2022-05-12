情侶柴山探險拍網美照迷路　誤入管制區遭法辦...檢察官打臉警方

▲不少民眾喜歡探訪柴山秘境。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄柴山是不少民眾登山健身的好去處，但不少人更喜歡探訪「新海洋樂園」、「少女峰」、「山電久」等秘境，不過這些秘境很多都位於軍事管制區內，一旦誤闖很有可能觸法，高雄地檢署近年來就處理了多件民眾遭軍方移送的案件，有人幸運不起訴，但也有人被罰3萬元，命運大不同。

▲柴山秘境「一簾幽夢」。（圖／記者陳宏瑞攝）

柴山位於高雄市西濱海岸線，南北綿延5公里，東西寬約2.5公里，總面積約有1200公頃，保留著相當完整豐富的熱帶珊瑚礁森林生態，以及特殊的石灰岩地形景觀，早年柴山大部分屬於軍事管制區，1989年部分地區解除軍事管制，規劃成為「准國家自然公園」，設置了綜橫交錯的步道，目前是高雄市最熱門的登山健行步道。

儘管步道完整，但有不少民眾喜愛挑戰秘境，觀賞特殊的景觀和美景，尤其近年來臉書、IG打卡風氣盛行，更是吸引許多人勇闖秘境，因此也發生不少受困、受傷的案件。

▲柴山秘境「石厝」。（圖／記者陳宏瑞攝）

不過，不少人可能不知道，有些柴山秘境位處位在軍事管制區內，一個不小心就會觸犯《要塞堡壘法》，2012年盧姓男子在柴山迷路，下山時誤闖管制區，遭哨兵攔查移送辦法，檢方將他緩起訴、需支付公庫2萬元，但盧男不繳處分金，導致緩起訴遭撤銷，最後被遭高雄地院判拘役40天，可易科罰金4萬元。

2020年8月吳姓男子帶著8名北部友人造訪柴山「大猴洞」，李姓女隊員滑倒受傷，報警求援，事後遭送辦，眾人辯稱不知道該處是管制區，強調沿路都沒有告示牌、鐵絲網圍籬，檢方最後處分不起訴。

2021年5月，黎姓男子登柴山熱門景點「山電久」，遭海軍陸戰隊巡邏查獲，事後坦承犯行，檢方處分緩起訴1年，但須向公庫支付3萬元。

2021年10月曾姓男子和林姓女友兩人登「少女峰」探險，回程時迷路、報警求救，搜救隊晚上9點才在懸崖峭壁的山徑找到驚慌的兩人，事後遭警方移送法辦，檢方認為，相關告示牌均老舊、模糊不清，兩人又因天色昏暗、迷途緊張，難認故意，也處分不起訴。

檢方表示，侵入軍事管制區的案的情況都不同，軍方應重新審視管制區界線及劃定事宜，山友行前也要做功課，避免觸法。