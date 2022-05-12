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90多歲高僧「親密開示」！被控猥褻女信徒私處　壓頭噁摸影片曝光

記者吳美依／綜合報導

泰國一名德高望重的90多歲高僧驚爆醜聞，他被控假借開示安慰女信徒，實際上卻趁機猥褻，撫摸對方臉龐、胸部及私密處，還多次用力壓住女性頭部，宣稱能夠治療疾病及癌症，側拍影片曝光後，引發軒然大波。

▲▼泰國高僧驚爆醜聞。（圖／翻攝臉書หมอปลาช่วยด้วย）

▲▼泰國高僧驚爆醜聞。（圖／翻攝臉書หมอปลาช่วยด้วย）

▲泰國高僧開示時一直噁摸女信徒。（圖／翻攝臉書หมอปลาช่วยด้วย）

影片中，高僧趴臥在木頭地板上，伸手撫摸女信徒的頭部，接下來竟得寸進尺，不斷壓住對方頭部，還試圖強行擁抱，絲毫不顧女子激烈抵抗，而旁觀的工作人員一邊幫忙搧風，一邊露出詭異微笑。在另段影片中，其弟子當著眾人的面，喝下高僧尿液，就是為了證明神蹟，展現虔誠之心。

ขอลุงก่อน ลุงแก่แล้ว

หมอปลาช่วยด้วย 發佈於 2022年5月10日 星期二

泰媒sanook報導，一名爆料女子2021年首次跟隨父母前往參拜，當時心想，這座寺廟信徒眾多，一切都很正常。未料，今年4月第二度前往，高僧不僅對母親毛手毛腳，甚至還將她一把摟進懷裡。

▲▼泰國高僧驚爆醜聞。（圖／翻攝臉書หมอปลาช่วยด้วย）

▲弟子喝下尿液表達虔誠。（圖／翻攝臉書หมอปลาช่วยด้วย）

一系列影片曝光後，大批網友不敢置信，痛批高僧好色噁心，令人對宗教失去信心，而旁觀的工作人員都是共犯。但也有人認為，高僧都已經將近百歲了，早已沒有慾望，只是把信徒們當成兒孫看待。

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