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僅10%的天選之人！疫情爆發2年從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

▲▼新冠篩檢。（圖／路透）

▲英國有約十分之一人從未感染新冠肺炎。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

儘管在2021年底席捲全球的Omicron病毒傳播威力極強，但英國據稱至今仍有約十分之一的人口從未感染新冠肺炎。科學家推論，這一小部分人之所以從未染疫，可能不僅是因為他們徹底落實了防疫措施，而是因為他們運氣極佳，擁有罕見的基因變異，所以才能逃過新冠威脅。

據《哈芬登郵報》報導，英國國家統計局（ONS）數據顯示，英國在大流行的部分時期，每10個人中就有9人確診新冠肺炎，顯示英國有約10%人可能從未感染新冠。紐約洛克斐勒大學（Rockefeller）臨床微生物學家斯帕安（Andras Spaan）最近將對這群「天選之人」的遺傳基因展開研究，尋找他們能抵抗新冠病毒的原因。

這項研究據稱將涵蓋700名受試者，不過科學家至今還在篩選5千多名認為自己可能對病毒免疫的人。研究的篩選標準相當嚴謹，其中包括了經實驗室確認此人過去從未感染新冠、未戴口罩等防護設備卻近距離接觸病毒，以及接觸病毒時並未接種疫苗等條件。

至於為什麼有部分人接觸病毒後卻未染疫，專家推測，這可能是因為他們的鼻子、喉嚨和肺部受體較少，病毒難以和身體結合；或是這些人過去可能曾接觸類似病毒，因此免疫系統才能良好地抵抗新冠病毒。科學家也認為，這一小部分人可能擁有罕見的基因變異，一生下來就擁有特殊免疫力，因此他們才具有對抗新冠的能力。

科學家指出，若他們能找出這一小部分人逃過新冠威脅的原因，那政府的公共衛生建議，以及治療新冠的方式都能獲得改善，甚至還能確保一般人未來免受新冠病毒感染。

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