21歲俄軍擊斃平民涉戰爭罪　將成烏克蘭審判首例

▲ 烏克蘭首都基輔近郊城市布查。(圖/路透)

文/中央社華盛頓11日綜合外電報導

烏克蘭檢察總長今天表示,烏國將審判一名正被拘留的21歲俄羅斯士兵,此人會成為烏俄11週衝突以來第一個因涉戰爭罪而接受審判的俄羅斯軍人。

「華盛頓郵報」(The Washington Post)報導,烏國檢察總長聲明指控希希馬林(Vadim Shishimarin)2月28日在烏國東北部蘇米(Sumy)地區一座村落,從車上用卡拉希尼柯夫(Kalashnikov)突擊步槍開了數槍,殺害一名手無寸鐵的62歲居民。

聲明提到,遇害男子當時在路邊牽著腳踏車,頭部中彈,在距離住家只有幾十公尺的地方當場斃命。

檢察總長辦公室表示,烏克蘭調查人員蒐集這名俄軍涉案的證據,發現他「違反了戰爭法和慣例,並犯下有預謀的謀殺」,這項罪行可處10到15年有期徒刑,甚至無期徒刑。聲明並未提供詳細的證據性質,也未說明這名俄軍最終如何被烏克蘭拘留。

檢察總長維涅迪克托瓦(Iryna Venediktova)向烏克蘭公共廣播公司表示:「希希馬林確實人在烏克蘭。我們並不是展開缺席審判,而是要直接審判一名殺害平民、犯下戰爭罪的人。」

