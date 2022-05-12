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中永和深夜突停電　夜貓子怒：這次哪隻小動物要背鍋？

新北中和、永和今凌晨突發停電事故。（示意圖／報系資料照）

▲新北中和、永和今凌晨突發停電事故。（示意圖／CTWANT提共）

圖文／CTWANT

台灣近期供電事故頻生，繼303大停電之後，今（12日）凌晨12點40分左右，新北市中和、永和再度無預警停電。有網友在PTT八卦版以「永和停電」PO文抱怨，文章曝光後也釣出不少當地網友回應，還有人諷刺，「半夜松鼠都睡了 這次是什麼理由啊？」

原PO在PTT八卦版發文表示，自己打電動玩到一半時突然停電，積分受影響，讓他怒從中來痛罵，「這次是哪隻小動物要背鍋？還是有誰剪電纜？」不久又更新表示，文章才剛PO完就復電。

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貼文曝光後，釣出許多晚睡的網友哀怨留言，「中和剛剛也跳電，昨天也是，我看這個夏天難過了，加上疫情」、「永和停一部分」、「這次又是什麼動物」、「頂溪附近也有停！但電來了」、「景安站共構停電」、「景安站旁邊大樓都黑的」、「四號公園附近路燈沒亮 但我看住戶燈還亮著」、「頂溪這邊也停電，電剛剛才來」、「信義路也沒電，範圍好大。」

有熱心網友貼出台電查詢結果，消息指出官方在00:38接獲停電資訊，現場當時已在搶修中，停電原因則為線路設備故障。

台電官方表示是線路設備故障。（圖／翻攝自PTT）

▲台電官方表示是線路設備故障。（圖／翻攝自PTT）

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