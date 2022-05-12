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社會 社會焦點 保障人權

台中男騎樓喝咖啡看A片！路人報警...「單純瀏覽」判無罪

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲台中蔡男在咖啡店騎樓座位喝咖啡配A片，被警察逮捕，台中地院認為蔡男只是「單純瀏覽A片」，判處無罪。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者郭玗潔／高雄報導

台中一蔡姓男子早上去85度C內用，坐在騎樓座位上一邊喝咖啡，一邊用手機看A片，引路人注意而報警處理。警方當場查獲蔡男，依違反社會秩序法第82條規定將蔡男送辦。不過台中地院認為，此法性質上應屬「營業表演」，蔡男只是「單純瀏覽A片」，判處無罪。

蔡男於110年12月2日10時24分許到85度C喝咖啡，閒來無事竟當眾用手機點開A片，直接在騎樓內用座位看了起來，引來路人側目，遂報警處理，警察當場查獲蔡男，依違反社會秩序維護法第82條移送裁處。

經台中地院審理，認為依照社會秩序維護法第82條規定，於公共場所唱演或播放淫詞、穢劇，處3日以下拘留或1萬2千元，是以提供公眾直接收聽、收視為目的，性質上應屬「營業表演」，且可供不特定多數人得以共同觀覽；也就是行為人用唱歌、表演，或以有線電、 無線電或其他器材之廣播系統，將聲音或影像提供公眾直接收聽。

而蔡男以手機點入網站觀看A片，其行為本質屬「單純之瀏覽或觀看」，並非「唱演」或「播放」之行為，判蔡男無罪。

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