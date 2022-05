機師出事了！　乘客無飛行經驗「接手開飛機」成功降落

記者詹雅婷/綜合報導

美國佛州10日一架小型飛機發生緊急醫療事件,機上駕駛失去行為能力,但機上一名沒有飛行經驗的乘客在空中交通管制台的引導之下,成功駕駛飛機降落機場,全員平安。

綜合NBC NEWS等媒體報導,這架飛機10日從加勒比海國家巴哈馬馬什港(Marsh Harbour)起飛,但就在飛行途中,機上駕駛失去行為能力。這名乘客撥打緊急電話給空中交通管制台說,「我這裡發生嚴重情況,我的機師語無倫次,但我不知道如何駕駛飛機」,且不知道目前所在地點,但能看到佛州海岸線。

這名乘客在空中交通管制台人員的指導之下,先是把機翼維持在水平狀態,接著操作控制桿以非常緩慢的速度下降,最終成功駕駛飛機並降落在棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport)。

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs