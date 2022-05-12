前線目睹戰爭殘酷又被斷糧　俄兵為了回家寧願自轟：太痛苦了

▲俄兵向記者講述前線士兵情況。（圖／翻攝自YouTube／Volodymyr Zolkin）

記者李振慧／綜合報導

俄烏戰爭傳出許多俄兵因為不想打仗，不惜傷害自己甚至輕生的不幸消息，被俘虜的20歲俄兵烏沙科夫(Andrey Ushakov)表示，他知道至少有2名士兵在前線作戰時開槍自轟，「每一個人都很恐慌，想要離開，但是沒有辦法」。

烏沙科夫近來接受烏克蘭記者佐爾金(Volodymyr Zolkin)採訪時表示，戰爭的殘酷讓許多士兵寧願對自己開槍，希望受傷後能被歸類為Cargo 300送回家鄉，「唯一的方法就是成為Cargo 300，但也有人實在是受不了，了斷自己的生命」。

烏沙科夫還提到，俄兵在戰場上除了得面對死亡威脅，同時還得忍受沒水沒食物的惡劣環境，「我們能獲得的食物很少，有幾天得3個人平分一份口糧」，而被問到自殺的軍人背景時，他回答大家都只是普通平民。

來自彼爾姆市(Perm)的烏沙科夫坦承，當初為了賺錢寄給家人才會從軍，如今媽媽卻被俄羅斯當局洗腦，拒絕相信俄軍在烏克蘭當地造成的惡行，「我告訴媽媽，電視上看到的一切都是謊言，但她不願意相信我，反而認為是我被催眠」。

烏沙科夫最後在採訪中特別呼籲俄羅斯年輕人，不要再加入這場戰爭，「別來這裡，這裡不需要我們，我們帶來的只有痛苦，這裡的人都是好人，就算你不珍惜自己的生命，也不要來奪走別人的」。

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