普丁健康疑雲再起！勝利日變臉崩壞「飄膠味」　網驚：是人造人

▲普丁5月9日參加勝利日閱兵式。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯總統普丁最近頻頻被媒體拍到他步履蹣跚的模樣,而且他在「勝利日」紀念活動中,更一改過去在冰天雪地中泡冰澡的形象,將一條厚毛毯披在腿上保暖,令外界再度議論起他的健康狀況。此外,還有網友發現,普丁的臉最近也有愈發僵硬的趨勢,讓不少人驚嘆,「看起來像蠟像」、「這是人造人吧?」

Putin, 69, is seen limping during Victory Day parade after watching display with a blanket over his lap in latest sign of his poor health

======https://t.co/WJr9U0zDEt pic.twitter.com/OmyP56YVSg