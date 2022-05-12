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普丁健康疑雲再起！勝利日變臉崩壞「飄膠味」　網驚：是人造人

▲▼普丁參加勝利日閱兵式。（圖／路透）

▲普丁5月9日參加勝利日閱兵式。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁最近頻頻被媒體拍到他步履蹣跚的模樣，而且他在「勝利日」紀念活動中，更一改過去在冰天雪地中泡冰澡的形象，將一條厚毛毯披在腿上保暖，令外界再度議論起他的健康狀況。此外，還有網友發現，普丁的臉最近也有愈發僵硬的趨勢，讓不少人驚嘆，「看起來像蠟像」、「這是人造人吧？」

綜合外媒報導，儘管克里姆林宮已多次駁斥傳聞，但俄羅斯總統普丁健康出現狀況的消息仍時有所聞。在5月9日的「勝利日」紀念活動中，普丁神采奕奕地與眾將軍一同出席了閱兵式，還刻意與數名高階將領一同步行了一段時間，似乎有意藉此消除健康不佳的傳聞。

報導稱，當天莫斯科的氣溫約為攝氏9度，不過外媒捕捉到畫面顯示，身著黑色羽絨服的普丁，在行走時的速度非常緩慢，走路也是搖搖晃晃、一瘸一拐的樣子，讓普丁身體出現問題的傳聞再起。

▲▼普丁2021年曾在冰天雪地中泡冰澡。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁2021年曾在冰天雪地中泡冰澡。（圖／達志影像／美聯社）

此外，普丁在發表了長達11分鐘的「勝利日」演講、回到座位後，並未將羽絨外套脫下，反而拿起一條厚毛毯蓋在腿上保暖，與坐在同一排、將大衣脫掉了的將領們形成鮮明對比。有趣的是，普丁曾在2021年1月，在攝氏零下20度的氣溫下，赤裸上身在戶外泡冰澡，讓普丁健康出了狀況的傳聞越演越烈。

▲▼普丁2019年與2022年在勝利日閱兵式上的狀態對比。（組圖／達志影像／美聯社、路透）

▲普丁2019年與2022年在勝利日閱兵式上的狀態對比。（組圖／達志影像／美聯社、路透）

有網友還發現，普丁在參加閱兵式時，臉上的皺紋略有變少，皮膚也變得較為緊緻，不過由於他的臉部表情僵硬，雙頰異常隆起，導致輪廓出現「走鐘」現象，看起來就像是一尊蠟像或是人造人。此前有傳聞指出，普丁曾為了保持臉部年輕，多次動過醫美手術，因此有網友推測，普丁可能是玻尿酸注射太多了出現副作用。

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