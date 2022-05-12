平壤爆BA.2疫情！北韓首度承認「2年零確診破功」　金正恩開口了

記者陳宛貞／編譯

北韓傳出爆發「國家級事件」，10日緊急下令全國封鎖，禁止人民外出，如今背後原因曝光。南韓媒體指出，平壤有居民發燒後確診感染Omicron亞型變異株BA.2，北韓官媒也首度承認，維持2年多的零確診紀錄破功，領導人金正恩也親自出面，號召建立最大緊急防疫體系。

▲ 金正恩先前出席勞動黨祕書大會畫面。（圖／朝中社）

北韓官媒《朝中社》報導，勞動黨12日召開第8屆中央委員會第8次政治局會議，原因是「國家發生最重大的緊急事件，自2020年2月至今的2年3個月來，我們堅守的緊急防疫戰線破功了」。

北韓國家緊急防疫指揮部及相關單位8日對平壤一群發燒患者進行採檢，基因定序後確認與目前正擴散全球的Omicron亞型變異株BA.2一致，2年多以來首度承認出現確診個案。

金正恩12日親自出席會議，要求全國所有市、郡徹底封鎖，事業、生產及生活單位必須在隔離狀態下組織活動，完全阻斷惡性病毒傳播，也須強化前線及邊境、海上、空中警戒，以國防力量做好萬全措施，確保沒有任何安全漏洞，同時下令動員緊急醫療物資。

金正恩說明，此次建立最大緊急防疫體系的目的是穩定及管理入侵境內的新冠病毒傳播，使染疫者早日康復，並在最短期間內將疫情根源斬草除根，也呼籲大眾不要恐慌，「現在對我們來說，比病毒更危險的敵人就是不科學的恐懼與信念不足、意志薄弱」，強調一定能克服這次的困難。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》