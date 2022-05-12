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畢生積蓄買到裸露「繡花針鋼筋海砂屋」　她控投訴房仲半年沒人理

投訴人劉小姐透過永慶房屋仲介買下房屋，拆除天花板才發現大片鋼筋鏽蝕外露。（讀者提供）

圖、文／鏡周刊

自美返國居住的劉小姐向本刊投訴，去年初經永慶房屋仲介帶看北市天母一戶公寓時，過程中房仲僅告知她外牆有輕微滲水，只要花3、4萬元做防水工程就能補強，於是劉小姐掏出畢生積蓄購買，去年5月交屋後敲開天花板裝潢，卻驚見大片鋼筋外露，部分更鏽蝕如「繡花針」般細小，隨時可能崩塌。經向房仲反應，得不到滿意處理，她只好向好房網投訴，沒想到經過了半年，打著「伸張居住正義，捍衛消費權益」的好房網卻無聲無息、遲遲未處理，讓她非常灰心，因此決定再向本刊投訴。

劉小姐告訴本刊，她最初看房時，仲介告知公寓只有輕微外牆滲水、室內則有一點壁癌，還拍胸脯保證外牆防水工程只要3、4萬元就能搞定，雖然公寓內有住了8年的房客，看屋過程中仲介卻禁止雙方接觸，劉小姐不疑有他，仍決定與仲介簽約買房。

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簽約後，劉小姐終於有機會和房客聊天，房客說8年來處理過很多次且不同處的滲漏水，其中2次是從天花板大量漏出。劉小姐以為只要自行更換管線就可解決，於是在去年5月交屋後著手施工，沒想到工人敲開天花板裝潢後，眼前景象讓劉小姐整個頭皮發麻。

劉小姐懷疑永慶房屋仲介明知房屋有海砂屋疑慮，卻隱瞞實情欺騙她購買。（讀者提供）
從照片可以看出劉小姐買下的房屋鋼筋外露，有些鏽蝕到有如「繡花針」。（讀者提供）

原來隱藏在天花板裝潢下的，是大片裸露於外的鋼筋，且有部分已鏽蝕到非常細，宛如「鐵杵磨成繡花針」的誇張程度，讓劉小姐非常擔心，只好先通知仲介並表示要驗「氯離子」，仲介聽聞後以「檢驗氯離子需整棟為單位、費用很高」為由，積極勸阻不要驗，還說「老屋子都會氯離子超標，驗了也沒意義」，並稱若在意房子安全，可用環氧樹酯補強鋼筋外露、焊接處理斷裂鋼筋，並建議請房仲配合的技師先做「結構安全」檢查。

檢測報告出來後，劉小姐詢問專家才知，房仲配合的技師所做成的報告並「不是」結構安全報告，相關報告也無公會蓋章，不具公信力，也無法真正解決相關問題。應該交由公會來檢驗才比較有公信力，劉小姐為此查找許多資料，最後回頭檢視合約，發現永慶有「氯離子保障辦法」，氯離子一但檢測超標，買方可以解除買賣契約，結果仲介做法與契約內容完全不同，而仲介的說法卻又和店長、區長一致，劉小姐因此認為永慶有兩面手法。

劉小姐說，自己之後又再找土木技師公會，以電鑽在梁上鑽洞取粉末，氯離子並未超標，但設計師從天花板採驗，送SGS實驗室驗出數值是6kg/m³，兩者落差太大，最後經買賣、仲介三方同意，再找結構技師公會檢驗。

檢驗結果出爐，結構技師公會以7個取樣點平均數值超過1kg/m³，並且是以鑽心取樣較專業、準確，數據已經達到海砂屋標準，也符合契約書的解約條件，賣方卻表示只願意賠償20多萬的漏水修繕費，事後開了3次協調會，賣方都未到場，只有透過房仲說明不願解約。最關鍵的是，永慶房屋在建物的不動產現況說明書上，房屋鋼筋外露或水泥塊掉落選項上，勾選「否」。

在結構技師公會檢驗出公寓氯離子超標後，劉小姐按合約規定要求解約，永慶和賣方卻異口同聲表示：「只有天花板驗出來很高，其他地方不高，覺得很奇怪」，所以不同意解約，賣方甚至說，最多只能賠償劉小姐20多萬元。

投訴案一直沒下落，劉小姐質疑好房網只願意報導永慶正面新聞，有爭議的就置之不理。（讀者提供）
去年11月，劉小姐曾向好房網投訴此爭議案件。（讀者提供）

劉小姐認為房子的安全，影響一家人的性命，區區20萬賠償根本不重要，一心想解約的她卻遭各方刁難，最後只能帶著滿腹委屈向打著「伸張居住正義，捍衛消費權益」的好房網投訴，希望透過好房網的報導，讓更多民眾知道購屋注意事項，以啟警世效用，不料去年11月投訴至今，案子卻一直石沉大海，後來上網一看才發現，原來好房網和永慶房屋兩者之間有著密不可分的關係。

劉小姐告訴本刊，平日打著「伸張居住正義，捍衛消費權益」招牌的《好房網》，對外不斷宣稱要為消費者發聲，打擊黑心房仲，揭弊房屋買賣糾紛；更歡迎讀者如果遇到中古屋買賣糾紛可以爆料申訴；這也是劉小姐選擇向《好房網》投訴的原因，結果沒想到，《好房網》遇到與自家房仲品牌相關的糾紛新聞，卻選擇性不報導。

劉小姐直到房屋過戶，才從租戶口中得知有漏水問題。（讀者提供）

根據商業司公司登記資料顯示，《好房網》董事長林淑貞為永慶房屋創辦人孫慶餘的妻子，兩家公司之間，存在著密不可分的關係。《好房網》所報導的買賣糾紛的相關新聞，也都集中在競爭對手信義房屋的案例上，對於自家房仲品牌，卻是一面倒的報導正面新聞，這不免令人對《好房網》的公正立場產生懷疑，究竟是真的為了「伸張居住正義，捍衛消費權益」或者是為了「打擊競爭對手，破壞產業環境」而存在。

劉小姐也認為，如果好房網只會報導同業的負面新聞，對同集團永慶房屋發生的爭議事件卻置若罔顧，這已經失去媒體應該扮演的角色，這又怎麼能稱得上「伸張居住正義，捍衛消費權益」呢？因此找上本刊，希望藉由新聞的露出，得到公平的對待。

有關劉小姐投訴永慶房屋內容卻石沉大海，本刊4日致電「好房網」詢問，好房網回應表示，針對劉小姐的投訴，當時因已有其他媒體披露，沒有獨家報導的機會，且後續據聞此案已進入司法程序，故沒有做進一步報導；本刊也另寄發電子郵件給永慶房屋，詢問劉小姐質疑永慶仲介惡意隱瞞屋況，等她購屋後又置之不理一事，則未表示意見。


【點擊看完整全文】

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