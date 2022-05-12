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美股連5黑！通膨陰影難散　道瓊跌326點、台積電ADR跌1.11%

▲▼美股，華爾街，股市，道瓊，那斯達克，投資 。（圖／路透）

▲今天道瓊指數下跌326點，連5黑 。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約11日專電

美股欲振乏力，今天道瓊指數下跌326點，連5黑；科技股賣壓沉重，那斯達克與費半指數都跌逾3%。最新數據顯示美國通貨膨脹超乎預期，貨幣政策緊縮引發的憂慮難解。

3大指數早盤走揚，午盤翻黑後穩步下探，道瓊工業指數終場下跌326.63點，跌幅1.02%，收在31834.11點。標準普爾500指數下挫65.87點，跌幅1.65%，收在3935.18點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫373.44點，跌幅3.18%，收在11364.24點。

勞工部在美股開盤前公布，美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月創40年來新高的8.5%，8個月來首見漲幅縮小，但高於市場預期的8.1%。

CPI年增率降低主要反映俄軍2月入侵烏克蘭帶動的能源價格漲勢消退。投資人主要憂心，剔除波動較大的能源與食品價格後，核心通膨月增率為0.6%，漲幅高於3月的0.3%，部分分析師認為通膨恐未過頂峰，聯邦準備理事會（Fed）將持續緊縮貨幣政策。

金融市場延續近期劇烈波動格局，科技權值股表現低迷。蘋果（Apple）與臉書（Facebook）母公司Meta股價分別重挫5.2%、4.5%，微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon.com）跌幅都超過3%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）與影音串流巨擘Netflix（網飛）股價分別跌逾8.2%、6.3%。

晶片股同樣烏雲罩頂，費城半導體指數重挫3.04%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.1%，年初以來跌幅擴大到27%。

在通膨為患的背景下，聯準會去年底釋放鷹派（主張緊縮貨幣政策）訊號，今年3月開啟升息循環，基準利率脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後趨近零的水準，過去兩年因低利而受惠的股票等高風險資產行情大受打擊，本益比偏高的科技與成長股受創最深。

利率走升讓債券等較安穩的投資標的更受歡迎，投資人今天消化完最新通膨數據後搶進公債，10年期券種殖利率盤中一度衝破3%，隨後降至2.93%。債券價格與殖利率呈反向走勢。

聯準會為壓制通膨，今年已兩度升息，上週更一次調高基準利率2碼（0.5個百分點），為2000年來首見，而且6月起將縮減疫情期間因大舉購債而膨脹到9兆美元的資產負債表。

投資人擔心通膨離受控仍遠，聯準會可能更積極緊縮貨幣政策，以致經濟在俄烏戰爭持續拉高大宗商品價格、中國多地封控防疫加劇供應鏈亂象的困境中陷入衰退。

標普500指數年初創歷史新高，較COVID-19疫情爆發時最低點翻逾一倍，此後因聯準會政策立場轉向而如洩了氣的皮球。

這項基準指數昨天勉強收復4000點關卡，今天得而復失，如今水準較1月3日站上的歷史收盤高點低了近18%。如再不振作，回檔跨過20%門檻，標普500指數將跟進那斯達克指數邁入熊市（空頭市場），象徵COVID-19大流行後美股大多頭告一段落。

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