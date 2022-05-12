確診孩「用力呼吸」自救！呼吸治療師親解惑　教2招有效緩解

▲有網友分享自己用按摩及用力呼吸的方式替孩子舒緩症狀。（圖／視覺中國)

記者張乃文／台北報導

本土病例數的暴增，也讓醫療量能緊繃，輕症患者若符合條件通常以居家照護的方式，一名網友透露，自己的4歲孩子發高燒，且出現咳嗽等症狀，這名網友除了分享自己保護孩子的過程，並分享抗疫的必備物品外，她還提到，自己使用了一招肺部按摩，並加上大力呼吸的方式，讓小孩症狀緩解。對此，中醫師則持保留態度，而呼吸治療師則提供2種呼吸方式給大家參考。

一名網友分享兒子確診後無法入院，她在家透過自力治療，期間孩子甚至高燒到40.5度，除了為小朋友準備退燒藥之外，她也分享自己向醫師友人詢問意見後，上網自學了肺部按摩的方式，請孩子在狀況好時用力呼吸，並替兒子肺部周圍按壓拍打，以小孩的描述來看似乎有緩和許多。經歷四天斷斷續續高燒，兒子的病況才總算好轉。

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這招「肺部按摩」也引起許多網友關注。而昌盛堂中醫診所主治醫師吳修安在看完貼文及按摩教學的影片後，接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他個人意見並不完全反對，但首先要先確認「患者狀況比較好如何定義？」中醫師指出，以網友形容的情況，無法判斷，加上按摩教學影片中，並沒有清楚說明，按摩的「頻率」應該要維持多久。

吳修安認為，身體的確很多穴道可以輕輕拍打鬆動，可以讓呼吸變得順暢，就如同有些長期臥床的患者，會以拍打方式拍痰，就是利用振動的原理，減緩胸悶。但是醫師指出，每個人的身體狀況不同，並非使用就一定能緩解，甚至有些人方式錯誤，反而讓症狀加劇，這是得不償失的。

不過，除了藥物外，究竟有哪些方式可協助確診者舒緩不適症狀？吳修安也提供了「小兒推拿學」中的三種方式，讓發燒情況減緩，包括：

1.清天河水：從腕橫紋的中點，至肘窩中點，用食指及中指合併輕推，但速度要快，約是200至300次。

2.打馬過天河：同樣是腕橫紋中點，至肘窩中點，以食指及中指輕拍，同樣約是200至300次。

3.天柱骨：中醫師建議，有頭痛也可以用精油按壓也會較為舒服。頸後髮際至大椎穴成一條直線的位置，用食指、中指、無名指併攏上下輕推100至200次。

▲執行腹式呼吸法時，可以雙手輔助。（圖／翻攝自部立桃園醫院官網）

另外，文中所提到的「用力呼吸」，在醫學中心服務的呼吸治療師也向《ETtoday新聞雲》記者分享，通常會請患者以「腹式呼吸法」或「噘嘴呼吸法」有助改善肺部通氣、減緩呼吸困難症狀：

1.腹式呼吸：先進行1、2次的充分呼氣，接著第一步是嘴巴呼氣，鼻子慢慢的吸氣，「鼻吸嘴吐」。吸氣通常會感覺到腹部鼓起。呼吸治療師表示，一般會請病人一手放在胸部、另一手放在腹部，深呼吸至腹部鼓起然後慢慢吐氣使腹部自然下凹，是為了減少呼吸頻率，提高呼吸的潮氣容積來提升有效的換氣量。

2.噘嘴呼吸：身體坐直、頭向前傾，用雙手撐著大腿或桌面。吸氣時，使用鼻子，心中默念 1、2，須將嘴巴閉上；吐氣時，再慢慢地噘起嘴巴，經由口腔緩緩將空氣吐出，吐氣長度約吸氣時的2倍。

呼吸治療師提到，上述練習可每天進行約10分鐘，但要避免飯前及飯後一小時內，且應評估身體狀況，若有不適加劇，甚至出現中重度的徵兆，最好還是求助專業人士或立即就醫。