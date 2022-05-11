嘉義某醫院公文禁止醫護「下班聚餐」違者懲處　網傻：只能怪病毒

▲日前有一張醫護用餐的照片讓許多人揪心不已，但以該醫院的規定來看恐怕會被懲處。（圖／翻攝自臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國內疫情嚴峻，隨著每日確診數激增，各地的醫療量能也逼近臨界點。嘉義縣某醫院11日發出公告，即日起要求護理人員禁止共餐飲食，下班後也禁止聚餐，違反將被懲處，讓護理人員忍不住暴氣，痛批「怎麼敢發這個公告啊！」

臉書粉專「靠北護理師」11日晚間PTT、在臉書PO出某醫院的公文說，5月12日是護師節，但在護師節前夕，嘉義某醫院發出了「真。超前部署的規範」，內文禁止醫護共餐飲食，也禁止下班後進餐，感嘆「CDC頂多禁我們出國而已，沒想到醫院竟然直接管到我們怎樣吃飯，真是感恩」。

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公文內容提及，「因本土疫情嚴峻，奉指揮官指示，即日起至8月31日，嚴禁同仁共餐飲食，下班後禁止聚餐。請同仁配合規定禁止聚餐共食，如有違反者，將提報院長室懲處。為維護院內安全避免感染，敬請同仁配合（院内防疫規定依疫情及中央流行疫指揮中心規定滾動調整）」。

▲嘉義某醫院發公文禁止醫護「共餐飲時」、「下班聚餐」，違者將懲處。（圖／翻攝靠北護理師）



網友看完紛紛留言，「勸導就算了竟然還要提懲處」、「確定有時間吃飯嗎？」「我們沒有聚餐，只是在餐廳坐的很靠近」、「憑什麼管下班時間，還要懲處？？」「外面餐廳都沒有禁內用了，在醫院還禁止共同飲食？乾脆叫醫護都用鼻胃管進食裝尿管上班好了」、「真的很好笑，下班要幹嘛跟公司有什麼關係，而且醫院就最危險了，下班離開醫院毒窟就最安全了啊」、「要怪只能怪病毒」、「重要資源還不加薪」、「懲處就過份了」。

也有人說，「辭職很難？」「總統都說要正常生活了」、「其實科技業他們更嚴格，我覺得醫院也是希望員工都健健康康的，大家就別用太嚴厲的眼光跟言論批判了」、「先集體離職吧，看你敢不敢，看是護理師懲處院長，還是院長懲處護理師」、「不爽可以辭職啊，反正到處缺醫護」。

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