趙立堅要求美國「認真防疫」　別讓「1億感染」的預言成為現實

▲中國外交部發言人趙立堅要求美國認真防疫，別讓1億感染成真。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，針對媒體提問美國疫情防控疫情時表示，美國政府抗疫不力不只是天災，更多是人禍，反映出了美國政府對生命的漠視和不作為，希望美方認真對待疫情防控，不要讓1億感染的預言「成為不幸的現實」。

媒體提問指出，美國政府高級官員近日稱，美國將在今年秋冬季面臨嚴峻的防疫形勢，可能有多達１億美國人感染新冠病毒，中方對此有何評論？

趙立堅表示，美國作為全球醫療技術最先進，醫療資源最豐富的國家，美國政府抗疫不力不只是天災，更多是人禍，反映出了美國政府對生命的漠視和不作為，疫情肆虐，還與美國長期存在的社會問題疊加合流，使得美國人權痼疾雪上加霜。

趙立堅認為，美國政客炮製出的「武漢病毒」加劇了種族仇恨犯罪，2020年美國僅針對亞裔的仇恨犯罪就激增149%，系統性種族歧視使少數族裔面對疫情更加脆弱無力，美國已有超過20萬兒童淪為新冠孤兒，其中少數族裔佔比高達65%。

趙立堅說，疫情之下，美國警察暴力並未停歇，槍支暴力事件數量持續增長，2021年美國有超過1124人死於警察暴力，槍傷就診人數激增34%，二者均大量擠占了染疫者急需的醫療資源。

趙立堅強調，「我們對新冠疫情給美國人民帶來的苦難表示同情，希望美方認真對待疫情防控，不要讓1億感染的預言成為不幸的現實。」