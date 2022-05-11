偷邀前男友進女子宿舍　慾女「淋浴間性愛太激烈」意外被吊死

▲女子離奇陳屍淋浴間中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國40歲女子桑德拉(Sandra Moore)被發現以上吊方式陳屍在淋浴間中，警方原本以謀殺案方向進行調查，後來發現她曾偷邀男子到女子宿舍中，懷疑是性愛太激烈才會意外被吊死，後來將可能涉案的男子帶回警局偵訊。

桑德拉去年5月31日被人發現陳屍在位於史丹佛郡斯托克市(Stoke-on-Trent)家中，宿舍管理員表示，「凌晨12時20分我突然聽到一聲巨響，所以去敲了她房門，凌晨1時又再傳出巨響，二度前去敲門，她隔著門回答我，我請她不要再製造噪音，隔天早上7時55分發現一名陌生男子從她房間走出來，我走進淋浴間發現她在裡面」。

警方原本以謀殺案方向進行調查，後來認為事件沒有他殺嫌疑。涉案男子表示，桑德斯是他的前女友，由於對方住在男賓止步的女子宿舍，所以偷偷邀他到房中作客，2人一同吸菸嗑藥，後來他睡著了，隔天醒來就趕緊離開，絕對沒有殺人。

雖然之前調查顯示，桑德拉曾有輕生傾向，不過驗屍官豪爾(Daniel Howe)近來對外宣布，案件調查結果已排除輕生可能性，認為她應該獨自是在淋浴間時性行為太激烈，才會不幸死亡的意外事件。