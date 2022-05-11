　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

偷邀前男友進女子宿舍　慾女「淋浴間性愛太激烈」意外被吊死

▲▼淋浴,洗澡,裸女。（示意圖／達志影像）

▲女子離奇陳屍淋浴間中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國40歲女子桑德拉(Sandra Moore)被發現以上吊方式陳屍在淋浴間中，警方原本以謀殺案方向進行調查，後來發現她曾偷邀男子到女子宿舍中，懷疑是性愛太激烈才會意外被吊死，後來將可能涉案的男子帶回警局偵訊。

桑德拉去年5月31日被人發現陳屍在位於史丹佛郡斯托克市(Stoke-on-Trent)家中，宿舍管理員表示，「凌晨12時20分我突然聽到一聲巨響，所以去敲了她房門，凌晨1時又再傳出巨響，二度前去敲門，她隔著門回答我，我請她不要再製造噪音，隔天早上7時55分發現一名陌生男子從她房間走出來，我走進淋浴間發現她在裡面」。

警方原本以謀殺案方向進行調查，後來認為事件沒有他殺嫌疑。涉案男子表示，桑德斯是他的前女友，由於對方住在男賓止步的女子宿舍，所以偷偷邀他到房中作客，2人一同吸菸嗑藥，後來他睡著了，隔天醒來就趕緊離開，絕對沒有殺人。

雖然之前調查顯示，桑德拉曾有輕生傾向，不過驗屍官豪爾(Daniel Howe)近來對外宣布，案件調查結果已排除輕生可能性，認為她應該獨自是在淋浴間時性行為太激烈，才會不幸死亡的意外事件。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
超傻眼！有人投保11張防疫保單　2張以上高達4成
陳時中到北榮被罵下台　柯文哲視察⋯排隊民眾高喊：選總統啦
真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」
爸爸進門2hrs病毒傳全家！　1家7口「只有奶奶逃過」
快訊／視察北榮一進門遭嗆下台！　陳時中笑回4字
林志玲被野生捕捉！　產後4個月「回到巔峰」網狂讚：超美
北市校外教學、畢旅等　5/16-29暫緩辦理
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洗衣機起火吞噬2歲童　42%面積燒燙傷「心碎照曝光」垂死搶救中

專對朋友女兒下手！女和男友玩變態遊戲　強迫8歲女童脫衣一起3P

半夜向媽求救被趕回去睡覺　4歲女童突然死亡發現「毒蠍連螫2次」

3歲童在媽面前突然被叼走　村民活逮5公尺巨鱷「剁碎肉洩恨」

死了也不放過！18歲女被「開棺性侵」曝屍街上　警逮捕17男到案

動物園狼看起來像大狗好萌　10歲童闖進圍欄「摸摸」被咬成重傷

他確診昏迷21天　醒來失憶「認不出老婆」！爆瘦20公斤無法行走

15歲妹上學失蹤　慘遭性侵「淪河中浮屍」！居民暴怒打死惡狼

「遼寧號」艦載機起降逾100次　日防衛省：可能演練夾擊台灣

50多年來首次！　美國國會將舉行UFO公開聽證會

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

他確診昏迷21天　醒來失憶「認不出老婆」！爆瘦20公斤無法行走

15歲妹上學失蹤　慘遭性侵「淪河中浮屍」！居民暴怒打死惡狼

「遼寧號」艦載機起降逾100次　日防衛省：可能演練夾擊台灣

50多年來首次！　美國國會將舉行UFO公開聽證會

普丁罕見道歉「止猶太血」！楊永明曝以色列接受理由：敘利亞內戰

偷邀前男友進女子宿舍　慾女「淋浴間性愛太激烈」意外被吊死

日本最快5月小規模試辦「外國旅行團」入境！6月鬆綁邊境管制

薩爾瓦多1婦女流產「視同殺人重罪」　遭法院判刑30年

手機半夜自燃！她「頭髮狂燒」嚇醒　驚喊：根本沒在充電

婦產科11醫護「集體懷孕」！美醫院爆嬰兒潮　護士喊：水有問題

廈門美甲店聘猛男遭警查訪　業者超火：事發地在海峽另一頭！

公寓遭炮擊！烏克蘭貓咪困7樓「1個月沒東西吃」...嚇縮角落求救

助陸富豪「帶聖旨黃金」偷渡來台　導遊遭通緝2年下場慘了

痘痘停不停？皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」：別再亂摸臉

24歲男每天嗑4杯奶茶「身體恐怖下場」曝光！ICU搶救7天救回一命

兄弟拉3人支援一軍　曾考慮陳琥頂替呂彥青

陳冠希穿搭帥照洩老態　網嘆「很帥但也要保養」…近況引熱議

雨區越來越大！週末雨彈轟全台成「紅紫蕃薯」　半個台灣迎豪雨

考國營10年沒中！姊姊「嫁給國營老公」繼續考　網驚：投資成功

台積電Q1配息率35%創新低　分析師：散戶恐價差、股息兩頭空

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2正妹參觀金字塔　遭13男「包圍性騷」影片曝

快訊／比爾蓋茲確診！　症狀曝光

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝

日本口罩令鬆綁　戶外維持足夠距離可脫口罩

她耳朵癢癢的　醫生竟夾出「整隻蟑螂」！

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

即／確診剛破百萬　紐西蘭7月全面開放邊境

俄羅斯被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

「病毒」爸2hrs傳全家！嬤做1動作逃過一劫

美情報高層：中國想和平接管台灣　拚發展軍力擊退美軍

更多熱門

相關新聞

手機半夜自燃　她「頭髮狂燒」嚇醒

手機半夜自燃　她「頭髮狂燒」嚇醒

英國一名女子日前睡覺時，突然被煙霧嗆醒，結果發現自己的頭髮居然在燃燒，連枕頭也全都著火，幸好僅有手部二度灼傷，而火撲滅之後發現，起火的竟然是放在床頭櫃的手機，而且當時甚至沒有在充電。

男護士長偷拍性侵女病患　犯罪史長達10年

男護士長偷拍性侵女病患　犯罪史長達10年

女和男友玩變態遊戲　強迫8歲女童3P

女和男友玩變態遊戲　強迫8歲女童3P

即／臥龍洞3吊屍命案結案　「無他殺嫌疑」

即／臥龍洞3吊屍命案結案　「無他殺嫌疑」

英現罕見「猴痘」傳染病　和天花類似！症狀曝

英現罕見「猴痘」傳染病　和天花類似！症狀曝

關鍵字：

淋浴間命案Sandra Moore英國

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

男星認是更生人「還在假釋期」

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面