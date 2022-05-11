他確診昏迷21天　醒來失憶「認不出老婆」！爆瘦20公斤無法行走

▲馬來西亞一名男子確診後，出現短暫失憶、爆瘦等症狀。（圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名39歲男子染疫後病情一度惡化，隨後更陷入昏迷，時間長達21天，怎知待他恢復意識後，竟出現短暫失憶，認不出妻子，甚至爆瘦20公斤，同時有超過1個月無法行走。不僅如此，在他昏迷期間，同樣感染新冠肺炎的父親不幸逝世，而他卻未能見到對方最後一面。

根據《馬來前鋒報》報導，39歲的法德里2021年8月不幸感染新冠肺炎，隨後71歲的父親、34歲的妻子以及8歲的兒子也接連確診。當時法德里的病情突然惡化，便住進醫院治療，更在住院期間昏迷長達21天。期間他的父親在確診1週後，因搶救無效病逝。

法德里的妻子與兒子在確診1週後便陸續康復，症狀相對輕微，但他本人不但昏迷3週，還在恢復意識後，認不出自己的妻子。據醫師表示，法德里有可能是因為昏迷太久，才會出現短暫失憶的症狀。除此之外，法德里在短短21天內瘦了20公斤，同時也因為病毒侵蝕腳部神經，導致他超過1個月無法正常行走。

所幸法德里出院後，在妻子、家人以及朋友們的協助下，逐漸恢復記憶，雙腳也慢慢地可以開始行走。然而因為昏迷多日無法送父親最後一程，同時還遺留下多個後遺症，讓法德里呼籲民眾，仍需嚴格遵守防疫規定，決不能掉以輕心，並隨時佩戴口罩。

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