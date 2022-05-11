薩爾瓦多1婦女流產「視同殺人重罪」　遭法院判刑30年

▲美國示威者在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）家門外抗議，擁護女性應有墮胎權。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國最高法院傳出擬推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），可能促使女性墮胎權遭遇重大挫折。爭議紛亂之際，中美洲國家薩爾瓦多一家法院近日將一名流產婦女，依嚴重殺人罪判處30年有期徒刑，這項判決引發墮胎權運動人士對美國女性的擔憂，並將之視為警鐘。

根據《衛報》報導，薩爾瓦多婦女艾斯梅（Esme，化名）過去因流產前往一家公立醫院尋求醫療幫助時被捕，經過接近2年的審前拘留後，於本月9日遭法院以嚴重殺人罪名判處30年監禁。國際人權律師、婦女平權中心執行長阿維拉吉蘭（Paula Avila-Guillen）表示，「艾斯梅的判決，對於薩爾瓦多為產科急症婦女遭不公正定罪的進步發展而言，是一次毀滅性的倒退。」

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阿維拉吉蘭警告，隨著美國面臨可能推翻1973年最高法院的「羅訴韋德案」判決，未來類似艾斯梅的案件將在世界各地變得更加普遍，「我們在拉丁美洲反覆看到，當墮胎被定為犯罪時，婦女必須證明她們經歷的各種產科急症，確實屬於緊急情況。」她表示，當婦女無法或沒有資源做出充足證明，或根本不被相信時，她們就會面臨監禁。

▲人權律師警告，若美國將墮胎非法化，婦女因流產被判30年重罪刑期的類似案件，未來只會更多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿維拉吉蘭認為，現在每個美國人都應該關注薩爾瓦多的這起案件，並明確意識到若羅訴韋德案被推翻，將意味著怎樣的未來。薩爾瓦多墮胎除罪化公民團體領導人埃雷拉（Morena Herrera）稱，這項判決是一次「沉重打擊」，呼籲公眾將流產視為公共健康議題而非刑事問題，「我們將繼續奮鬥，使所有被不公正定罪的婦女重獲自由，並重塑她們的生活。」

報導補充，薩爾瓦多實行世界上最嚴厲之一的墮胎法，與其他許多拉丁美洲國家不同，薩爾瓦多完全禁止墮胎，因性侵、亂倫，母親或嬰兒有健康危險的情況下也不允許墮胎。人權組織稱，過去20年來，該國有180多名女性因產科緊急狀況墮胎而被判謀殺罪入獄，去年12月以來，則有8名長期服刑的女性獲得減刑。

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