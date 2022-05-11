首批兒童BNT疫苗接種日延到5／20後？陳時中：很有可能

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心9日公布今年第一批採購輝瑞BNT成人劑型疫苗185.796萬劑到貨，原本兒童劑型跟著在12日抵台，但因為系統問題延後，指揮中心指揮官陳時中今日說明，目前獲得訊息班機確定於15日起飛，16日運抵，至於實際能開打的時間至否比原訂的5月20日晚，陳時中表示「很有可能」。

陳時中昨（10）日在記者會表示，原本要上飛機的5到11歲兒童劑型，BNT卻在半夜通知「系統問題」，無法準時於5/12抵台，到貨時間等確定後再向國人報告。指揮中心發言人莊人祥今早在立院備詢時答覆，這批77.76萬劑BNT兒童疫苗將在5月15日從德國起飛，預計16日清晨抵台。

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陳時中日前於立院說明BNT兒童劑型疫苗將於5/20前開打，但當時預計抵台時間為5月12日，現在延後至5月16日，是否還會按照期程開打或者延後，陳時中表示，目前獲得訊息是15日起飛、16日抵達，雖然不是百分之百確定，但航班已經定，等時間到了，疫苗進來以後，再來安排施打時間。媒體詢問，這是否會晚於先前說的5月20日，陳時中表示，很有可能。

指揮中心於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應變異病毒株威脅。