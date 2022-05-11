　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁罕見道歉「止猶太血」！楊永明曝以色列接受理由：敘利亞內戰

▲▼普丁在莫斯科西郊的新奧加廖沃官邸（Novo-Ogaryovo）居家辦公，透過電話及視訊會議與官員聯絡。（圖／路透）

▲普丁日前親自致電以色列總理，替外交部失言一事道歉。（圖／路透）

記者周依儒／綜合報導

俄羅斯總統普丁本月5日親自致電以色列總理班奈特，為日前俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）所說的「希特勒也有猶太血統」一事道歉，「普丁罕見作出讓步」讓外界十分震驚。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中針對「普丁迅速止血」做分析，並指出最大的兩個原因就是和「敘利亞內戰」及「以色列在俄烏之間的立場」有關。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂烏俄戰爭現況！

俄羅斯外交部長拉夫羅夫本月1日受義大利媒體訪問時脫口「希特勒也有猶太血統」，後續又在3日表示「以色列在烏克蘭問題上支持基輔的新納粹政權」；接著俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4日也說「以色列傭兵正與烏克蘭『新納粹主義』份子並肩作戰」，種種敏感言論引起以色列震怒。

▲▼以色列總理班奈特（Naftali Bennett）。（圖／路透）

▲以色列總理班奈特（Naftali Bennett）接受普丁的道歉。（圖／路透）

對此普丁也在本月5日親自致電以色列總理班奈特（Naftali Bennett），為這些言論致歉，與過往強勢作風不同的舉動也引來外媒訝異「普丁為何罕見讓步」？楊永明指出，希特勒是否有猶太血統本身就是件毫無根據的事情，加上又牽扯到種族敏感議題，雖然兩國在事發幾天後來回唇槍舌戰了一番，但為了防止擴大發酵成嚴重的外交風暴，普丁趕緊道歉止血，以色列也立刻欣然接受，其中有兩個主要原因，分別是「敘利亞內戰」和「以色列制裁」。

▲普丁與阿塞德。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁長期支持敘利亞政府軍，圖為敘利亞總統阿塞德與普丁。（圖／達志影像／美聯社）

楊永明回朔，1973年中東六日戰爭時，以色列佔領原本屬於敘利亞的戈蘭高地70%面積，此後戈蘭高地便成兩國兵家必爭之地，至今仍須靠聯合國維安部隊維持和平，除此之外，以色列與現在敘利亞內戰中的敘利亞政府軍敵對，但俄羅斯又長期支持敘利亞政府軍，並在當地擁有龐大軍事力量，因此以色列跟俄羅斯的關係就有點微妙，一方面是因敘利亞而與俄國敵對，但另一方面又需要俄羅斯來維持與伊朗邊境的和平穩定。

楊永明表示，也正因以色列與俄羅斯關係密切，以色列在俄烏戰爭爆發時，僅口頭批評「嚴重違反國際秩序」，但卻從未跟進西方一同制裁俄羅斯，甚至在開戰2個多月來，多次扮演斡旋、促談的角色，就是怕俄羅斯一氣之下協助敘利亞，導致戈蘭高地不保。

▲▼戈蘭高地（Golan Heights）。（圖／路透社）

▲戈蘭高地（Golan Heights）資源豐厚，是以色列與敘利亞兩國相爭之地。（圖／路透社）

而俄羅斯方面為何迅速道歉？楊永明指出，隨著西方國家陸續表示要加大對烏克蘭的經濟、軍事援助，現在俄烏戰爭已經演變成是「俄西戰爭」，但跟西方國家交好的以色列都沒有跟進制裁腳步，因此普丁絕對也不希望因為拉夫羅夫的一時失言，而造成以色列改變中立立場，轉向支持烏克蘭。

▲▼俄羅斯總統普丁今天在莫斯科紅場發表勝利日閱兵演說。（圖／路透）

▲普丁在勝利日當天僅簡短提及與烏克蘭的戰事，表示「開戰是為保護祖國」。（圖／路透）

最後，楊永明也總結，原先外界認為普丁在9號勝利日那天會針對俄烏戰做出重大宣示，但沒想到普丁僅簡短表示「這場戰爭是為了保護祖國」，另外他也很清楚現在全球情勢並不利於俄羅斯，所以現階段將戰略目標放在鞏固已佔領的區域，立即道歉一事加上勝利日的簡短演說致詞，顯現出普丁仍然相當冷靜，開戰並非一時衝動。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★
AppleSpotifySoundOn KKBOXGoogle Firstory

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
超傻眼！有人投保11張防疫保單　2張以上高達4成
陳時中到北榮被罵下台　柯文哲視察⋯排隊民眾高喊：選總統啦
真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」
爸爸進門2hrs病毒傳全家！　1家7口「只有奶奶逃過」
快訊／視察北榮一進門遭嗆下台！　陳時中笑回4字
林志玲被野生捕捉！　產後4個月「回到巔峰」網狂讚：超美
北市校外教學、畢旅等　5/16-29暫緩辦理
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美情報高層：中國想和平接管台灣　仍拚發展強大軍力擊退美軍

刪「台灣是中國一部分」　美國務院：反映美台關係堅若磐石

俄羅斯成員資格被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

美巡洋艦10日穿越台海！才更新台美關係簡報就有動作　今年第4次

他確診昏迷21天　醒來失憶「認不出老婆」！爆瘦20公斤無法行走

15歲妹上學失蹤　慘遭性侵「淪河中浮屍」！居民暴怒打死惡狼

「遼寧號」艦載機起降逾100次　日防衛省：可能演練夾擊台灣

50多年來首次！　美國國會將舉行UFO公開聽證會

普丁罕見道歉「止猶太血」！楊永明曝以色列接受理由：敘利亞內戰

偷邀前男友進女子宿舍　慾女「淋浴間性愛太激烈」意外被吊死

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

他確診昏迷21天　醒來失憶「認不出老婆」！爆瘦20公斤無法行走

15歲妹上學失蹤　慘遭性侵「淪河中浮屍」！居民暴怒打死惡狼

「遼寧號」艦載機起降逾100次　日防衛省：可能演練夾擊台灣

50多年來首次！　美國國會將舉行UFO公開聽證會

普丁罕見道歉「止猶太血」！楊永明曝以色列接受理由：敘利亞內戰

偷邀前男友進女子宿舍　慾女「淋浴間性愛太激烈」意外被吊死

日本最快5月小規模試辦「外國旅行團」入境！6月鬆綁邊境管制

薩爾瓦多1婦女流產「視同殺人重罪」　遭法院判刑30年

手機半夜自燃！她「頭髮狂燒」嚇醒　驚喊：根本沒在充電

婦產科11醫護「集體懷孕」！美醫院爆嬰兒潮　護士喊：水有問題

廈門美甲店聘猛男遭警查訪　業者超火：事發地在海峽另一頭！

公寓遭炮擊！烏克蘭貓咪困7樓「1個月沒東西吃」...嚇縮角落求救

助陸富豪「帶聖旨黃金」偷渡來台　導遊遭通緝2年下場慘了

痘痘停不停？皮膚科醫師教7大「祛痘好習慣」：別再亂摸臉

24歲男每天嗑4杯奶茶「身體恐怖下場」曝光！ICU搶救7天救回一命

兄弟拉3人支援一軍　曾考慮陳琥頂替呂彥青

陳冠希穿搭帥照洩老態　網嘆「很帥但也要保養」…近況引熱議

雨區越來越大！週末雨彈轟全台成「紅紫蕃薯」　半個台灣迎豪雨

考國營10年沒中！姊姊「嫁給國營老公」繼續考　網驚：投資成功

台積電Q1配息率35%創新低　分析師：散戶恐價差、股息兩頭空

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2正妹參觀金字塔　遭13男「包圍性騷」影片曝

快訊／比爾蓋茲確診！　症狀曝光

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝

日本口罩令鬆綁　戶外維持足夠距離可脫口罩

她耳朵癢癢的　醫生竟夾出「整隻蟑螂」！

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

即／確診剛破百萬　紐西蘭7月全面開放邊境

俄羅斯被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

「病毒」爸2hrs傳全家！嬤做1動作逃過一劫

美情報高層：中國想和平接管台灣　拚發展軍力擊退美軍

更多熱門

相關新聞

烏克蘭人收到了！台灣志工募4噸物資送暖

烏克蘭人收到了！台灣志工募4噸物資送暖

烏俄戰爭波及平民，高雄鹽埕國小家長會、志工團3月起募集近4噸的愛心物資，並歷經1個多月「空陸接力」後終於運抵烏克蘭，穿著白背心的志工深入當地被轟炸嚴重的區域，分送救援物資，烏克蘭民眾也在鏡頭前表示，「謝謝台灣！」此外，當地電視台也報導了這份來自8000公里外台灣的愛心。

烏克蘭首任總統克拉夫丘克病逝

烏克蘭首任總統克拉夫丘克病逝

白俄派軍至烏邊界　莫斯科承諾助製造導彈

白俄派軍至烏邊界　莫斯科承諾助製造導彈

美情報總監：普丁準備在烏克蘭「長期戰鬥」

美情報總監：普丁準備在烏克蘭「長期戰鬥」

瓦格納前傭兵揭露　俄軍失利的最大弱點

瓦格納前傭兵揭露　俄軍失利的最大弱點

關鍵字：

wow世界熱鬧什麼楊永明普丁以色列希特勒拉夫羅夫猶太人納粹烏克蘭俄烏戰爭勝利日

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

男星認是更生人「還在假釋期」

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面