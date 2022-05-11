手機半夜自燃！她「頭髮狂燒」嚇醒　驚喊：根本沒在充電

▲三星Galaxy S22 Ultra手機半夜自燃。（圖／翻攝自Facebook／Kyomi Edwina Kershaw）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子日前睡覺時，突然被煙霧嗆醒，結果發現自己的頭髮居然在燃燒，連枕頭也全都著火，幸好僅有手部二度灼傷，而火撲滅之後發現，起火的竟然是放在床頭櫃的手機，而且當時甚至沒有在充電。

根據《每日郵報》報導，住在約克郡的23歲女子克蕭（Kyomi Kershaw）2日凌晨睡覺時，突然被煙霧嗆醒，結果發現自己的頭髮居然亮著火光，床頭櫃、枕頭已全部著火，嚇得她立刻跳起，和男友一起把火撲滅，並打電話叫來消防車協助，同時克蕭的手也因二度灼傷送醫。

▲整台手機已幾乎燒毀。（圖／翻攝自Facebook／Kyomi Edwina Kershaw）



火撲滅後他們才發現，起火點居然是克蕭的三星Galaxy S22 Ultra手機，當時手機就放在床頭櫃上，結果卻在沒有充電的情況下起火燃燒。克蕭在臉書分享數張手機已經燒毀的照片表示，「我真的很驚訝，如果我沒有聽到頭髮燃燒的聲音，我就不會醒來，三星應該對此付出代價。」

三星發言人則向《每日郵報》表示，「三星非常重視客戶的安全，我們一直與客戶保持定期聯繫，團隊也針對設備進行分析，結果發現損壞是外部熱源造成，並不是設備本身所造成。」

事實上，三星Galaxy Note 7智慧型手機於2016年就曾在世界各地屢傳出爆炸意外，導致集團受到巨額損失，泰國當時甚至禁止進口。三星隨後宣布延後Galaxy Note 7出貨，進行品質管理檢測，不過整個集團信譽也大受影響，消費者對Note 7的負面觀感比例也暴增。