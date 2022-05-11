有史以來最清晰！被藏50年...1970年代幽浮照曝光

▲清晰UFO照片拍攝於柯特湖上方。（圖／翻攝自推特/@UAP_CR）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

幽浮迷看過來，史上最清晰的幽浮照曝光！一張來自1970年的「不明飛行物」照片，藏了50年終於公開亮相，讓許多人十分興奮。

據《UNILAD》報導，這張清晰的不明飛行物照片最初是由哥斯達黎加國家地理研究所（National Geographic Institute）的航空攝影師塞爾吉奧·洛艾扎 (Sergio Loaiza) ，在阿雷納爾火山（Arenal）離科特湖（Lake Cote）10000英尺（約3048公尺）的上空，，使用自動相機拍攝的。

照片中竟清晰拍到一個金屬圓盤物體，看起來像是飛碟的不明飛行物。據說，當年相關高層得知此照片後，下令人員禁止討論此事。因此照片直到近期，才被埃斯特班·卡蘭薩（Esteban Carranza）在推特中貼出。

對此，研究員維爾切斯（Ricardo Vilchez）及海恩斯（Richard Haines）博士進行研究後認為，此圖不是雙重曝光，也不是人為故意製造的。但對於是否認證為飛碟，不願多加評論。而紐約時報調查記者及UFO研究員基恩（Leslie Kean）則表示，「這張照片可能是有史以來拍攝UFO最好的照片！」