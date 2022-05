有史以來最清晰！被藏50年...1970年代幽浮照曝光

▲清晰UFO照片拍攝於柯特湖上方。(圖/翻攝自推特/@UAP_CR)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

幽浮迷看過來,史上最清晰的幽浮照曝光!一張來自1970年的「不明飛行物」照片,藏了50年終於公開亮相,讓許多人十分興奮。

據《UNILAD》報導,這張清晰的不明飛行物照片最初是由哥斯達黎加國家地理研究所(National Geographic Institute)的航空攝影師塞爾吉奧·洛艾扎 (Sergio Loaiza) ,在阿雷納爾火山(Arenal)離科特湖(Lake Cote)10000英尺(約3048公尺)的上空,,使用自動相機拍攝的。

照片中竟清晰拍到一個金屬圓盤物體,看起來像是飛碟的不明飛行物。據說,當年相關高層得知此照片後,下令人員禁止討論此事。因此照片直到近期,才被埃斯特班·卡蘭薩(Esteban Carranza)在推特中貼出。

對此,研究員維爾切斯(Ricardo Vilchez)及海恩斯(Richard Haines)博士進行研究後認為,此圖不是雙重曝光,也不是人為故意製造的。但對於是否認證為飛碟,不願多加評論。而紐約時報調查記者及UFO研究員基恩(Leslie Kean)則表示,「這張照片可能是有史以來拍攝UFO最好的照片!」

One more fun fact. The heart-shaped Lake Cote was a very sacred place of pilgrimage for the shamans of the Maleku indigenous tribe in Costa Rica. A place of the Gods and Spirits