　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逼女房客玩性愛SM！「肉體換租」要求只穿比基尼　噁房東下場出爐

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲男房東提出「免房租」吸引無家可歸的女性，以身體作為交換。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

英國現年53歲男子考克斯（Christopher Cox）先前徵求可接受「肉體性愛抵房租」的女房客，只要女性願意陪睡玩SM、穿比基尼煮飯打掃，就能免去租金。他因此被告上法院，法院最終判處他入獄12個月，這也是英國針對「性愛抵租金」類似案件作出判決的首例。

綜合每日郵報、標準晚報報導，考克斯2018年透過刊登租屋廣告，徵求年滿16歲年輕女子入住自家房間，但免費住宿的條件除了做飯、打掃、洗衣等，還必須「做更多事情」，還要先發照片給他過目。

依據考克斯的要求，女房客在家中必須穿著比基尼，並和他發生性行為，要陪睡、玩SM。此案事後被英國記者爆料揭發，檢方事後將他起訴，進入審理程序，他也成為英國第一位因性愛抵房租而被起訴的嫌疑人。一名女受害者宣稱，她在家中被迫穿著比基尼走來走去，還要陪睡玩SM，甚至被考克斯綑綁，直到她哭泣才解開。

檢方表示，考克斯鎖定弱勢女性出手，得知受害女子的健康與經濟狀況不佳，有自殺輕生傾向，瞭解她從事過性產業工作，就利用房東的身分滿足自身慾望。最終，法院以控制賣淫罪判處考克斯12個月徒刑，另外以煽動賣淫等罪嫌判處6個月徒刑。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

「肉體換租」招攬女房客　要求穿比基尼煮飯、打掃！噁房東遭起訴

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
明起3類人快篩陽=確診　一表看視訊診療流程
專家估大流行「6月中結束」　陳時中：有參考價值
染疫重症風險高！　即起「懷孕」增列口服藥適用條件
「快篩陽=確診」明上路　4大步驟公布
快訊／中重症+69！新增9重症8死　5人沒打疫苗
快訊／即起至6月底開放國人輸入自用快篩　每人不超過100劑
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
快訊／今增8死　本土+5萬7188例
LIVE／疫情再飆高！　陳時中最新說明
2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」！癡漢片曝光
F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公提告討豪宅！判決出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝　秒墜13層樓高水壩

北韓官媒示警：乾旱40年來第二嚴重　平壤受影響

全球爆348起「不明兒童肝炎」　世衛調查是否與新冠肺炎有關

美研究曝：新冠病毒「空氣傳播」風險高　達接觸物體表面的1000倍

台灣的愛烏克蘭人收到了！送暖4噸物資　隔海8000公里感動致謝

逼女房客玩性愛SM！「肉體換租」要求只穿比基尼　噁房東下場出爐

粗心媽餵奶「餵到睡著」！翻身壓到女兒　2月大女嬰窒息亡

研究：中國若放棄「清零」將有160萬人死亡！　超過1.1億人確診

半夜向媽求救被趕回去睡覺　4歲女童突然死亡發現「毒蠍連螫2次」

尹錫悅接見美中日特使！習近平「力邀訪中」　南韓外交政策受關注

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝　秒墜13層樓高水壩

北韓官媒示警：乾旱40年來第二嚴重　平壤受影響

全球爆348起「不明兒童肝炎」　世衛調查是否與新冠肺炎有關

美研究曝：新冠病毒「空氣傳播」風險高　達接觸物體表面的1000倍

台灣的愛烏克蘭人收到了！送暖4噸物資　隔海8000公里感動致謝

逼女房客玩性愛SM！「肉體換租」要求只穿比基尼　噁房東下場出爐

粗心媽餵奶「餵到睡著」！翻身壓到女兒　2月大女嬰窒息亡

研究：中國若放棄「清零」將有160萬人死亡！　超過1.1億人確診

半夜向媽求救被趕回去睡覺　4歲女童突然死亡發現「毒蠍連螫2次」

尹錫悅接見美中日特使！習近平「力邀訪中」　南韓外交政策受關注

新竹市單日確診直逼千人！　逾3000人「宅家抗疫」出不了門

智邦Q1毛利率優於預期　美系外資重申「買進」評等

膝關節內微創手術讓O型腿變鉛筆腿　阿北走路不再跛腳

屏東「185趴趴照」情境式攝影競賽　獎金1萬元等你來挑戰

明起3類人快篩陽=確診　一表看視訊診療流程：無共識「再做PCR」

開放「福又達」唾液快篩遭爆圖利　指揮中心澄清：已有10幾家申請

海外自購快篩勿轉賣！　食藥署：最重可處100萬元罰鍰

「車貸天王」2年捧1.7億買中正區B辦　單價創歷史新高

公衛專家估大流行「6月中結束」　陳時中：有參考價值

中央買30萬劑抗病毒藥只發1000劑　柯文哲擬「快篩陽就給藥」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／比爾蓋茲確診！　症狀曝光

2正妹參觀金字塔　遭13男「包圍性騷」影片曝

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

俄羅斯被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

即／確診剛破百萬　紐西蘭7月全面開放邊境

她耳朵癢癢的　醫生竟夾出「整隻蟑螂」！

「病毒」爸2hrs傳全家！嬤做1動作逃過一劫

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

美情報高層：中國想和平接管台灣　拚發展軍力擊退美軍

美軍艦10日穿越台海　今年第4次

俄2記者狂轟普丁！　痛批入侵烏戰爭

譚德塞警告：上海「清零政策」無法持續

更多熱門

相關新聞

租管公司「叫員工演租客」幫轉售抽成　他曝指令怒轟黑心

租管公司「叫員工演租客」幫轉售抽成　他曝指令怒轟黑心

租屋管理公司竟要求員工扮演假租客？一名網友發文爆料，自己在一間租屋管理公司任職，受到少子化的影響，學區的套房、2房1廳物件、店面都供過於求、乏人問津，沒想到公司為了營運，竟和房東們達成協議，要轉售就叫員工去扮演假租客，甚至謊報租金，離譜行徑讓網友們看了超傻眼。

逢甲300坪運動用品店養蚊1年　房東服軟降租

逢甲300坪運動用品店養蚊1年　房東服軟降租

「房租憑甚麼向上衝？」無殼蝸牛怨貪婪房東　他站出喊冤

「房租憑甚麼向上衝？」無殼蝸牛怨貪婪房東　他站出喊冤

北市里長涉詐140萬　員工跟著撈18萬

北市里長涉詐140萬　員工跟著撈18萬

裝潢超美「廁所卻沒牆」　他退租：1個月求醫4次

裝潢超美「廁所卻沒牆」　他退租：1個月求醫4次

關鍵字：

房東房租租金租屋

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

男星認是更生人「還在假釋期」

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面