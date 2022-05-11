北韓官媒示警：乾旱40年來第二嚴重　平壤受影響

▲ 北韓農民5月9日使用插秧機種植水稻。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓官媒勞動新聞（Rodong Sinmun）10日示警，國家如今面臨40年來第二嚴重的乾旱，威脅到今年農業生產，可能加劇糧食短缺的狀況。不過專家分析，缺水可能與水資源管理不善有關。

NK NEWS報導，首都平壤是受到乾旱影響最嚴重的地區之一，其他受影響區域包括平安北道、黃海北道、黃海南道及咸鏡南道。依據勞動新聞頭版文章，全國士兵、工人、青年正努力節約每一粒米，並確保沒有農作物受到災害損害。

北韓主要氣象單位更說，現階段面臨的春季乾旱，是自國家1981年開始觀測天氣以來第二嚴重。就在上周，北韓官媒宣稱，目前正動員所有可用的勞動力前往農場，以最大限度減少乾旱損失。

不過一名專家透露，北韓農業損害的原因可能並非乾旱，而是糟糕的水資源管理措施。北韓經濟專家、NK Pro撰稿人彼得沃德（Peter Ward）表示，北韓可能因為不佳的水資源管理及灌溉系統陷入困境，這使得北韓對氣候波動變得更加敏感。

彼得沃德進一步說明，南韓目前乾旱的狀況並不是特別嚴重。

報導指出，由於所有外籍援助者已於2021年3月離開北韓，很難準確評估該國境內現階段糧食供應狀況。但多個國際組織警告，2021年有數十萬名北韓孩童長期營養不良，而乾旱只會加劇這些狀況。