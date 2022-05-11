病人進診間狂咳！她見「超明顯2條線」問一句　回答讓醫護全傻眼

▲台北、新北皆有開設防疫急門診供快篩陽性民眾PCR。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

為避免醫院篩檢站與急診人潮過多，增加群聚感染風險，醫院設立「防疫急門診」專供快篩陽性者PCR採檢，有醫療需求者也可藉由急門診醫師診療。不過卻有民眾仍不知情，直接前往診間看病，讓醫護人員十分無言。

台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文，今日一名初診病人因咳嗽嚴重前來看診，門診護理師突驚呼「等一下，你快篩陽性嗎！？」他定睛一看才發現，這名成年男性手上拿著一個快篩的試劑，且是「很明顯的強陽性。」

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面對醫護詢問，男子才回答「對啊，昨天晚上快篩陽性，我剛剛做完PCR，在等報告。」此話一出，讓蘇一峰和門診護理師都超無言，他也無奈在文末表示「等報告中所以還不算確診。」

提醒民眾，若快篩陽性，可前往防疫急門診或社區採檢站進行PCR採檢；而自明日起，居家隔離、居家檢疫、自主防疫對象適用快篩陽性視同確診之最新政策，民眾若快篩陽性或有就醫需求，可藉由視訊診療方式進行認定看診。

一般民眾若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，也請先快篩再就醫，如檢測結果為陽性，請將使用過的試劑密封，帶至篩檢站PCR，全程配戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，自行步行、騎車前往或由同住親友接送。