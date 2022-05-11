新加坡全面解封有本錢！「2大數據」看共存關鍵　總理：共存是趨勢

▲新加坡從4月26日放寬防疫限制，民眾在戶外可決定是否戴口罩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

位處東南亞交通要衝之地的新加坡擁有約550萬人口，雖然在經歷新冠肺炎Delta、Omicron病毒大流行後，已累計高達120萬人染疫、1300人死亡，但該國當局卻仍執意於今年4月26日實施解封政策，包括大型活動與私人聚會不再限制最多人數、解除室外口罩令、允許員工回辦公場所、取消社交距離防疫。

有報導分析後認為，讓新加坡當局決定共存的「兩大數據」為新加坡國內超過9成的疫苗接種率、以及超過120萬例的累計確診，國內人口已達一定程度的群體免疫，加上現在高度流行的Omicron病毒相對溫和，才讓當局決定逐漸解封防疫政策，總理李顯龍認為與病毒共存是未來防疫趨勢。

根據新加坡《海峽時報》，面對新冠Omicron病毒強烈來襲，應對疫情已有2年多經驗的新加坡是率先決定轉換防疫政策基調，從堅持完全清零走向與病毒共存的亞洲國家，儘管直到今年2月底單日確診人數仍高居2萬多例，但當局仍持續推動鬆綁政策，樟宜國際機場3月旅客量超過114萬人次，入境旅客從4月起不再申請航空通行證（ATP），只需出示疫苗完整接種證明，且入境後免居隔。

▲新加坡累計確診達120萬例，當局決定「與病毒共存」，乃因國內已達一定程度的群體免疫。（圖／路透社）

新加坡總理李顯龍其實早從去年10月便預估到疫情演變態勢，他曾在新冠全國談話中認為，當疫情達到常態，當局可採放鬆限制，只需維持輕微的安全管理措施（SMM），即便單日確診仍維持數百例，卻不會再明顯增加。

其實，新加坡早已達到一定程度的群體免疫，在幾波大流行後至今已有超過120萬人曾經確診，其中更導致1300人死亡，造成社會與經濟結構被廣泛性破壞，同時拉大貧富差距、擴大社會斷層。對於經濟發展恐怕面臨停滯，新加坡當局從德國汲取經驗與教訓，學習如何從清零政策轉向與病毒共存。

直到新加坡採取解封政策的前幾天，從今年4月22日以來，新加坡的單日感染人數一直在1300例之間搖擺。新加坡衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）便針對防疫政策表示，「新加坡處於一種可以採取進一步、全面性的變化措施，恢復新冠肺炎出現之前的正常（日常生活）狀態。」

全面性的調降變化，包括將疾病爆發響應系統狀況（傳染病級別，Dorscon）從橘色調降至黃色，民眾可以自行選擇在戶外是否戴口罩、允許職員返回辦公場所上班、銷毀追蹤確診者與接觸者足跡的相關工具。據悉，從新冠肺炎爆發全球疫情的2020年2月以來，新加坡的傳染病級別一直是橘色的狀態。

▲新加坡疫苗接種率高，2劑接種人口超過95%，讓當局決定轉變防疫政策。（圖／達志影像／美聯社）

報導也點出新加坡當局勇於全面解封、趕在亞洲國家之前實施與病毒共存的根本原因。其根本因素在於新加坡的疫苗接種率相當高，大約96%的民眾已完整接種2劑疫苗、74%的民眾則已施打加強劑（第3或第4劑）。

就連新加坡傳染病模型專家、新加坡國立大學蘇瑞福公衛學院副教授古阿烈（Alex Cook）接受專訪時也坦承，其實目前新加坡的新冠疫情正處於從2019年12月以來的「最佳狀態」。他表示，「目前傳播的病毒即使傳染力強、卻也相對溫和。實際上，我們讓個人決定為了防疫如何改變自己的生活方式，決定如何保護自己，而不是一味靠政府替我們做決定。」

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