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極端天氣頻率大增！華航發布「台灣運輸業唯一」TCFD獨立報告書

▲▼華航因應極端天氣發布台灣運輸業唯一TCFD獨立報告書。（圖／華航）

▲華航因應極端天氣發布台灣運輸業唯一TCFD獨立報告書。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空響應國際減碳趨勢及因應氣候風險，今年再度發布第二版氣候相關財務資訊揭露獨立報告書。華航透過TCFD作業，模擬極端氣候可能造成的風險情境研訂措施，為台灣連續兩年發表獨立報告的航空公司。

華航於 2018 年簽署國際 TCFD 倡議，並成立跨單位 TCFD 工作小組，將企業風險管理機制納入全球氣候變遷及轉型風險因子，包括治理、策略、風險管理指標與目標等四大指引原則。

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華航表示，每年均邀請內、外部專家共同檢視、提報董事會及持續更新對外報告，落實企業氣候治理作業，檢視全球營運之碳排放及氣候風險，讓華航的營運體質更具韌性，以面對極端氣候與其衍生之商業、法規環境變化。

▲▼華航因應極端天氣發布台灣運輸業唯一TCFD獨立報告書。（圖／華航）

▲華航為國內首家運輸業宣示2050年淨零排放目標及減碳路徑，並設定階段性航空及地面碳排放減量目標及年度落實方案。（圖／華航）

華航今年發布第二版獨立氣候治理報告書，除依循第一版作業基礎，強化企業風險管理資訊，亦新增2050淨零碳排五大核心減碳策略，包含燃油效率提升、提升TCFD作業與緊急應變體系、推展倡議永續航空燃油、參與國際碳管制機制、適時引進新科技強化減碳作業等。

華航表示，將持續掌握內外部風險、機會議題管控及議合因應能力，增進企業氣候治理作業；像是全球營運據點針對強降雨淹水預防、特殊天候造成航班異動或轉降等相關因應措施，以強化各場站應變能力。

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