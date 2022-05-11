邪教稱「吃教主屎尿」可治病！暗藏11具木乃伊　疑為病死信徒

記者王佩翊／編譯

泰國鄉村近日破獲一個邪教，帶頭的75歲教主在深山叢林中成立自己的「王國」，不但逼迫信徒們不得離開此處，還宣稱能治療各種疾病，要求食用他的尿液、糞便、痰和頭皮屑。警方獲報趕往現場，竟還發現了11具已經木乃伊化的遺體，隨即將邪教教主逮捕。

根據泰媒報導，一名民眾日前發現母親篤信邪教不願回家，到場查看後，卻發現這個組織的規定與行徑十分詭異，甚至還打算舉辦奇怪的宗教儀式，因此連忙向警方舉報。警方根據民眾消息前往猜也奔府的山區，並在數日追查後，找到以75歲南蘭（Tawee Nanlan）為首的邪教組織。

▲▼警方隨即逮捕南蘭，並在現場發現11具木乃伊。（圖／翻攝自YT／Thairath Online）

警方到場後隨即逮捕南蘭與其餘數名邪教信徒，同時也在現場找到11具裝有已經木乃伊化遺體的棺材。信徒聲稱，他們已經替屍體舉行了儀式，而這些遺體正在「等待升天」。現場查獲的11具遺體全都經過藥水處理，成為防腐狀態，其中1具還是嬰屍。

▲信徒對著南蘭照片跪拜。（圖／翻攝自YT／Thairath Online）



警方曾要求嫌犯提供死亡證明，但是他們只拿出了5人的死亡證明，警方擔憂其他死者恐怕是來治病結果在此喪命的信徒。據悉，南蘭聲稱能替信徒治療各種疾病，但是治療方法極為詭異，要求信徒食用他本人的尿液、糞便、痰以及頭皮屑，甚至還強迫信徒不准離開此地。

對此，南蘭堅稱，他完全沒有脅迫信徒，全是大家自願留下，並且跟隨他。警方已經將這些遺體交由法醫，以釐清詳細死因。

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