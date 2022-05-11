李永得認「對吳牧青評價不高」　澄清指控：一向不做這種事情

▲文化部長李永得遭指控，今日作出回應。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

藝文工作者吳牧青日前指控，文化部長李永得以握有預算支持權，要求藝術家謝春德將他從文化部補助的作品當中除名，今（11）日上午更召開記者會。而李永得今日出席立法院會議前究受媒體堵訪，坦承自己「對吳牧青這個人一向評價不高，當然他對我的評價也不高」，但強調，不會因為這樣就威脅哪個團隊如果有他就不補助，也不會補助他之後他的名字一定要除掉，「我一向是不做這種事情的」。

吳牧青日前在個人臉書發出聲明，以「文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？」為題，控訴自己曾參與北藝中心開幕季節目《NEXEN 未來密碼》，該節目由藝術家謝春德召集多位藝文工作者協力，不過因為吳在1月底曾寫評論得罪李永得，被轉述如果要談文化部預算，可能要把他從製作團隊的名單裡拿掉。

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吳牧青聲明指出，「作為一個民主國家的文化部長，竟然仍有以公家預算作為一己之私成見當作籌碼，要脅藝術家將一個已和他討論工作兩年多的工作夥伴，抽掉這個人的名字用以取得部裡預算為代價。」

李永得今日出席立法院會議前，被媒體問及此事表示，「我對吳牧青這個人一向評價不高，這是事實，當然他對我的評價也不高，但我不會因為這樣威脅說，哪個團隊如果有他我就不補助，也不會補助他之後他的名字一定要除掉，我一向是不做這種事情的。」

李永得表示，這可以從文化部同仁簽過的公文裡證明，公文裡的第一頁，就註明這整個案子參與共同製作影像團隊，其中就有吳牧青的名字，「我照樣批可，這個過程是經過我們同仁評估之後所建議的。」

他也表示，「吳牧青對於我提出這麼大的控訴，為什麼不事先做求證工作？」他認為查證並不難，「問我或者是問辦公室，就知道有沒有這樣的事情，作為文字工作者基本訓練就要事先求證，但這麼大的一個控訴，對我也是非常不公平。」

李永得也說明，這個事情其實非常單純，就是謝春德先生本身有一個製作案，這個製作案是屬於給台北表演藝術中心的委託創作，而北藝中心給他600萬，最後因為邀集非常多藝術家，大概20、30位共同創作，最後成本大概需要2000萬左右，不足的部分來拜會文化部，希望文化部能夠予以協助。

而經過文化部同仁評估，因為有30、40位藝術家共同創作，十分符合積極性紓困的相關規定，所以請同仁評估，最後核定予以補助一部分，但是沒有全部，畢竟金額也很大，超出文化部能力範圍，但也盡了最大的能力。「我想謝春德本身在藝術界、文化界的貢獻，他的聲望，而且他有能力集結那麼多藝術家創作，我們文化部有責任一起來協助他，完成他這個作品，以上就這麼簡單。」