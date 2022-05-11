重症爸想回家！兒問「能看最後一面嗎」　醫嘆：我打碎希望

▲ 重症病人若過世，家屬很難見到最後一面。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近日確診數屢創新高，中重症個案也持續增加，面對死亡威脅，醫師在與家屬溝通時，心情其實是非常掙扎的。醫師姜冠宇就分享與「想見爸爸最後一面」家屬的對話，難過表示「我好像打碎他的希望。」貼文一出，使不少網友看完紅了眼眶。

醫師姜冠宇在臉書貼文中表示，一名重症病患家屬不斷來詢問他父親狀況，提到「我爸爸一直說，他在病房很好啊，他一直打電話說他想回家」，姜冠宇直言，該病患狀況並不好，「都戴著高流量鼻導管了，還打上很多藥物，他是不可能回家的。」

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家屬又追問「那爸爸會變差嗎？」醫師回應「我們之前有談過，你們後來決定不插管、放棄急救，所以這個病人如果沒有好轉，大概就沒有下一步、順其自然。」

姜冠宇解釋，轉重症呼吸衰竭時，可能病人其他功能還是好的、意識也清楚，病人在氧氣供應足夠下會覺得自己是好的，很想掙扎或下床。事實上他無法脫離高濃度的氧氣支持，X光下雙肺會是一片全白，拿下氧氣很容易過不了一段時間就缺氧死亡。

知道狀況原來真的不太好後，家屬問「那...，爸爸要走了，我們會看到他最後一面嗎？」姜冠宇回應他「很難，因為我們不能打破隔離規定。除非他病情好轉，你才可以帶他回家，或除非你要陪病，但是你會有確診風險。」家屬聽了後表情非常失望，低著頭說謝謝後離開。看著家屬難過的背影，姜冠宇覺得自己講得很殘忍，「我好像，打碎了他的希望，爸爸即便呼喚他，如果病情無法逆傳，出不了院，他會比較難見到他爸爸一面。」

文末，姜冠宇也提到，對於是否有陪病家屬這件事，似乎怎麼做都不對。但，「這些隔離卻病情不可逆的病人家屬如何陪病、或甚至如何探病的機制，或許我們可以再想一想。」