50多年來首次！　美國國會將舉行UFO公開聽證會

▲這場聽證會將於美東17日上午10時（台灣17日晚間10時）舉行。（示意圖／翻攝美國國防部）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院一個小組委員會將於17日針對不明飛行物（UFO）舉行50多年來首次公開聽證會。印第安那州眾議員卡森（André Carson）表示，美國人民期待且值得政府及情報部門高層認真評估並應對任何潛在國家安全風險，「特別是那些我們不完全了解的領域」。

綜合紐約時報、福斯新聞等美媒報導，這場聽證會將於美東17日上午10時（台灣17日晚間10時）舉行，國防部負責情報與安全的副部長穆爾特里（Ronald S. Moultrie）及海軍情報副主任布雷（Scott W. Bray）會出席作證。

就在去年，美國國家情報總監（Director of National Intelligence）發布一份9頁報告，內容調查可追溯至2004年的144起UFO案例，但只有其中一起案例被認定與大型氣球漏氣有關，其餘事件均無法解釋。

印第安那州眾議員卡森（André Carson）透過聲明說，美國人民期待且值得政府及情報部門高層認真評估並應對任何潛在國家安全風險，「特別是那些我們不完全了解的領域」。

眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）也說，這場聽證會將給予美國人民一個機會，直接聽取相關領域專家及情報機構高層針對「我們這個時代最大謎團之一」的看法，透過真相及公開透明來打破過度保密與猜測的循環。

這是美國國會半個多世紀以來首度討論此議題。1966年，時任眾議院少數黨領袖帶頭舉行一場聽證會，回應40多人關於不明飛行物的報告，而當年美國空軍只解釋成沼澤氣體；過了2年，國會舉行第二場聽證會，多名科學家提交相關論文並呼籲繼續研究不明飛行物。

美國空軍1969年提出結論指出，UFO從未威脅過國家安全，也沒有證據顯示UFO來自外太空，拒絕進一步調查。但近年來，多份情報報告及官員聲明均提及UFO對國家安全威脅的擔憂，而這些擔憂來自飛行員通報暗示的先進技術。

不過共和黨眾議員克勞佛（Rick Crawford）則是對這場聽證會提出質疑，「隨著中國與俄羅斯開發極音速武器，拜登政府洩露美國在烏克蘭的軍事活動，我們面臨的情報威脅比那些飛碟嚴重得多」。