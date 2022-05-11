　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

青瓦台全面對外開放！尹錫悅兌現競選承諾　權威宮闕成文化遺產

▲▼青瓦台時隔74年，終於對一般民眾全面開放。（圖／路透社）

▲青瓦台時隔74年，終於對一般民眾全面開放。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

青瓦台曾做南韓最高權力象徵長達74年，如今隨著總統尹錫悅將辦公室遷移至首爾市龍山區，青瓦台也依照當初的政見承諾於昨（10）日正式對外開放，一般民眾只要透過事前預約與抽籤程序，便能允許入場。青瓦台後方的北岳山登生步道也宣布同時開放，不過進入登山步道無須透過事前申請。

根據《韓聯社》，尹錫悅政府將總統辦公室遷移至首爾市龍山區的同時，曾做為總統辦公、日常生活場所的青瓦台也於10日同時對外向民眾開放，上午11時37分青瓦台巨大的鐵門也隨之打開，手持梅花的74名國民代表與一般申請入場的民眾邊喊著「青瓦台正門開放」、一邊排隊進場。

▼青瓦台時隔74年，終於對一般民眾全面開放。（圖／路透社）

▲▼青瓦台時隔74年，終於對一般民眾全面開放。（圖／路透社）

▲▼傳統宮廷農樂隊進入青瓦台表演。（圖／達志影像）

▲傳統宮廷農樂隊進入青瓦台表演。（圖／達志影像）

青瓦台首度被列入宮中文化祝典的場域，代表朝鮮時代的農樂隊打擊樂團分別從青瓦台西側、東側進場演奏，文化財廳宮陵遺跡本部、韓國文化財財團掌管的宮廷文化祝典饗宴在青瓦台內演奏，進入青瓦台的遊客可以觀賞表演，青瓦台對外開放的盛況則透過同時轉播呈現在國會議事堂總統就職典禮兩側的螢幕。

青瓦台大庭院、春秋館前、綠芝園、迎賓館前、七宮等地有各種表演與傳統體驗活動，包括農樂、跳繩等。

報導指出，青瓦台開放首日就有高達2萬6500多名遊客進場，比起新冠疫情以前1500名的每日平均遊客數多出10幾倍。透過事前預約、抽籤程序進場的民眾，可以允許觀覽的地點包括本館、迎賓館、綠芝園、總統官邸、枕流閣，不過由於建築物內部遺留下來的前總統物品屬國家機密，還未整理完成，因此尚不允許對外開放。

平均入場觀覽至結束的時間大概可長達1小時半至2小時。

▲▼青瓦台後方的北岳山登山步道也開放一般民眾進入。（圖／達志影像）

▲青瓦台後方的北岳山登山步道也開放一般民眾進入。（圖／達志影像）

據悉，青瓦台的歷史最早可追溯至高麗時代南京（三京之一）的離宮；至朝鮮時代則作為景福宮的後院；1860年代朝鮮高宗重建景福宮，更將青瓦台打造為景福宮的後院，其機能與昌德宮的後院類似；至日據時代，日本政府將景福宮後院建築拆除，改建為朝鮮總督官邸；1948年南韓政府成立，總統李承晚將之稱為景武台；總統尹潽善入住後則改稱青瓦台。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／國1嚴重車禍！他放警示牌遭撞斷腿　小女孩驚嚇大哭
收到警訊別慌！　5大電信下午4點測試災防訊息
王鏡銘快篩陽！胡金龍歸隊　餅總神算活用2特殊規定
「快篩陽=確診」明上路　防疫險理賠須知一次看
福又達唾液快篩比別國貴　陳時中：價格不合理就不要買
快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR
原估今確診破10萬！　陳時中曝「平緩原因」
韓歌手偷拍性愛片「友人全看過」！　受害女輕生亡
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手機半夜自燃！她「頭髮狂燒」嚇醒　驚喊：根本沒在充電

婦產科11醫護「集體懷孕」！美醫院爆嬰兒潮　護士喊：水有問題

洗衣機起火吞噬2歲童　42%面積燒燙傷「心碎照曝光」垂死搶救中

青瓦台全面對外開放！尹錫悅兌現競選承諾　權威宮闕成文化遺產

有史以來最清晰！被藏50年...1970年代幽浮照曝光

最快現世報！男子殺女友後埋屍　剛挖好洞就「心臟病發」猝死

日本跟進南韓！　室外維持足夠距離可免戴口罩

男護士長趁麻醉性侵女病患　掀褲拍下私密處！犯罪史長達10年

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝　秒墜13層樓高水壩

北韓官媒示警：乾旱40年來第二嚴重　平壤受影響

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

手機半夜自燃！她「頭髮狂燒」嚇醒　驚喊：根本沒在充電

婦產科11醫護「集體懷孕」！美醫院爆嬰兒潮　護士喊：水有問題

洗衣機起火吞噬2歲童　42%面積燒燙傷「心碎照曝光」垂死搶救中

青瓦台全面對外開放！尹錫悅兌現競選承諾　權威宮闕成文化遺產

有史以來最清晰！被藏50年...1970年代幽浮照曝光

最快現世報！男子殺女友後埋屍　剛挖好洞就「心臟病發」猝死

日本跟進南韓！　室外維持足夠距離可免戴口罩

男護士長趁麻醉性侵女病患　掀褲拍下私密處！犯罪史長達10年

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝　秒墜13層樓高水壩

北韓官媒示警：乾旱40年來第二嚴重　平壤受影響

快訊／國道追撞！擺警示牌慘遭撞斷雙腿　娃兒狂哭民眾安撫

帶1歲兒返台！快篩陰「卻因1規定」要到醫院PCR　孕媽：賭全家安危

雞翅6隻100元！基隆人私藏「碼頭炸雞」　金黃酥脆咬下爆鮮嫩肉汁

Davichi 14年只有隊內傳緋聞　李海利震撼宣布：我要結婚了！

99.5%輕症「為何全世界雞飛狗跳？」　網曝關鍵數字：很恐怖

警消幹譙自費買快篩　台中市議員要求市府照顧基層救災人員

塞爾提克、公鹿球星穩定發揮　團隊得分成勝負關鍵

跟進美升息？　央行書面報告提3 大要素

A-Lin新歌藏「粉絲悲傷故事」　見他重現場景：想跟著一起哭！

購買即期食品營養不打折　避免剩食又買得精省

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2正妹參觀金字塔　遭13男「包圍性騷」影片曝

快訊／比爾蓋茲確診！　症狀曝光

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

她耳朵癢癢的　醫生竟夾出「整隻蟑螂」！

日本口罩令鬆綁　戶外維持足夠距離可脫口罩

俄羅斯被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

即／確診剛破百萬　紐西蘭7月全面開放邊境

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝

「病毒」爸2hrs傳全家！嬤做1動作逃過一劫

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

美情報高層：中國想和平接管台灣　拚發展軍力擊退美軍

美軍艦10日穿越台海　今年第4次

更多熱門

相關新聞

日本口罩令鬆綁　戶外維持足夠距離可脫口罩

日本口罩令鬆綁　戶外維持足夠距離可脫口罩

日本內閣官房長官松野博一今天表示，若在戶外人與人之間可維持足夠的距離，就沒有必要一定要戴口罩，尤其是氣溫與濕度都很高的時候，戴口罩容易造成中暑。

北韓官媒：「這狀況」40年來第二嚴重

北韓官媒：「這狀況」40年來第二嚴重

尹錫悅接見美中日特使　習近平「力邀訪中」

尹錫悅接見美中日特使　習近平「力邀訪中」

傳拜登訪日將宣布創印太架構　抗衡中國RCEP

傳拜登訪日將宣布創印太架構　抗衡中國RCEP

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

關鍵字：

日韓要聞南韓青瓦台尹錫悅

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

男星認是更生人「還在假釋期」

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面