青瓦台全面對外開放！尹錫悅兌現競選承諾　權威宮闕成文化遺產

▲青瓦台時隔74年，終於對一般民眾全面開放。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

青瓦台曾做南韓最高權力象徵長達74年，如今隨著總統尹錫悅將辦公室遷移至首爾市龍山區，青瓦台也依照當初的政見承諾於昨（10）日正式對外開放，一般民眾只要透過事前預約與抽籤程序，便能允許入場。青瓦台後方的北岳山登生步道也宣布同時開放，不過進入登山步道無須透過事前申請。

根據《韓聯社》，尹錫悅政府將總統辦公室遷移至首爾市龍山區的同時，曾做為總統辦公、日常生活場所的青瓦台也於10日同時對外向民眾開放，上午11時37分青瓦台巨大的鐵門也隨之打開，手持梅花的74名國民代表與一般申請入場的民眾邊喊著「青瓦台正門開放」、一邊排隊進場。

▼青瓦台時隔74年，終於對一般民眾全面開放。（圖／路透社）

▲傳統宮廷農樂隊進入青瓦台表演。（圖／達志影像）

青瓦台首度被列入宮中文化祝典的場域，代表朝鮮時代的農樂隊打擊樂團分別從青瓦台西側、東側進場演奏，文化財廳宮陵遺跡本部、韓國文化財財團掌管的宮廷文化祝典饗宴在青瓦台內演奏，進入青瓦台的遊客可以觀賞表演，青瓦台對外開放的盛況則透過同時轉播呈現在國會議事堂總統就職典禮兩側的螢幕。

青瓦台大庭院、春秋館前、綠芝園、迎賓館前、七宮等地有各種表演與傳統體驗活動，包括農樂、跳繩等。

報導指出，青瓦台開放首日就有高達2萬6500多名遊客進場，比起新冠疫情以前1500名的每日平均遊客數多出10幾倍。透過事前預約、抽籤程序進場的民眾，可以允許觀覽的地點包括本館、迎賓館、綠芝園、總統官邸、枕流閣，不過由於建築物內部遺留下來的前總統物品屬國家機密，還未整理完成，因此尚不允許對外開放。

平均入場觀覽至結束的時間大概可長達1小時半至2小時。

▲青瓦台後方的北岳山登山步道也開放一般民眾進入。（圖／達志影像）

據悉，青瓦台的歷史最早可追溯至高麗時代南京（三京之一）的離宮；至朝鮮時代則作為景福宮的後院；1860年代朝鮮高宗重建景福宮，更將青瓦台打造為景福宮的後院，其機能與昌德宮的後院類似；至日據時代，日本政府將景福宮後院建築拆除，改建為朝鮮總督官邸；1948年南韓政府成立，總統李承晚將之稱為景武台；總統尹潽善入住後則改稱青瓦台。

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